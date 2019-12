C'est dans un stadium Iba Mar Diop presque comble que Nitdoff a sacrifié à sa tradition annuelle. Le neuvième ‘’Show of the year’’ a vécu et de fort belle manière.

Il est la rencontre annuelle organisée par un rappeur la plus régulière. Depuis neuf ans, à chaque mois de décembre, le rappeur Nitdoff organise ce qu’il appelle le ‘’Show of the year’’. Il a su en faire l’une des rencontres les plus importantes de l’agenda culturel du Sénégal. Cette année, l’évènement a vécu au stadium Iba Mar Diop. Si besoin en est, il faut relever que Killah draine toujours des foules. Nombreux sont les amoureux du hip-hop qui ont répondu à son invitation, le week-end dernier.

Pour ce énième anniversaire, encore, Killah s'est voulu altruiste, offrant une opportunité aux plus jeunes. Car la première partie du concert a été entièrement animée par la New School et les Crews Underground. Back As, Ndobine, Dina, Nara P ou encore Paco Ben Boy, pour ne citer que ceux-là, ont tenu en haleine les mélomanes.

Les prestations des artistes se succédaient. Leurs capacités à faire bouger les têtes et faire sautiller le public servaient de baromètre de performance sur la scène. A la suite de la fougue de jeunesse qui cherche surtout à faire très bonne impression, des Mc jeunes, mais plus ou moins confirmés ont apporté leur touche pour rendre la fête plus belle. Paco Briz, Elzo Jamdong, Ngaka Blindé ou encore One Lyrical se sont illustrés de fort belle manière sur scène. Le show a respecté la tradition de ses débuts en conviant les rappeurs de tout acabit à ce qu'on appelle la ‘’fête du hip-hop sénégalais’’.

C’est ainsi que Rex-T, Ada Knibal, Alien Zik, Sir Jamal, etc., ont répondu à l'appel de King Killah. Mina la voilée et Black Queen ont représenté le hip-hop féminin.

Au-delà de la tradition, le Lougatois a su innover. C'était la première fois, à l'occasion du ‘’Show de l'année’’, que l'auteur de ‘’Raggal dou diegui rail’’ (son troisième album, 2013), jouait en live. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maitre. Le live band a été époustouflant. Cependant, la version live n'était qu'une parenthèse. Après quatre à cinq chansons, Nitdoff a retrouvé son Dj pour continuer son concert. S’il semblait plus à l'aise sur ce terrain, l'auteur de ‘’Roi d'Afrique’’ - son dernier album en date - a continué à faire danser et crier ses aficionados jusqu'aux alentours de 6 h du matin.

Ce 29 décembre, ce sera au tour de Paris de recevoir King Killah.

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)