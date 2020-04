L’Association internationale des diplômés de l’université Senghor d’Alexandrie/Section Sénégal, a tenu à rendre hommage au ministre Abdoulaye Diouf Sarr pour sa gestion remarquable de la pandémie.

‘’Des résultats très encourageants sont enregistrés dans le management de la situation sanitaire et sécuritaire due à la Covid-19, grâce aux qualités humaines et professionnelles de Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr et de son équipe composée d’éminents spécialistes et techniciens de la santé. C’est le lieu d’encourager et de rendre un hommage mérité à cet homme exceptionnel pour magnifier l’état d’esprit qui l’anime dans la prise en charge de la mission qui lui est confiée.

Que Dieu lui donne la force de tenir haut le flambeau jusqu’à la victoire tant espérée par tout un peuple, face à cette pandémie de Covid-19. Benediximus !’’ lit-on dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’. En effet, le ministre de la Santé et de l’Action sociale est issu de la 4e promotion 1993-1995 de ce centre de formation.

Le ‘’Senghorien’’ est surtout félicité pour sa sérénité, son courage et sa maturité dans la mise en œuvre de la stratégie nationale. Autant de valeurs qui prouvent, selon ses anciens camarades, que cette université constitue aujourd’hui un centre d’excellence international au service du développement du continent.