Le représentant du ministère public a requis 6 mois de prison ferme contre Singar Mbengue alias ‘’Papa Gastro’’. Le traiteur est poursuivi pour abus de confiance et escroquerie.

Le célèbre traiteur Singar Mbengue alias ‘’Papa Gastro’’ risque 6 mois de prison ferme, si le tribunal des flagrants délits de Dakar suit le réquisitoire du parquet. Poursuivi pour abus de confiance au préjudice de son ex petite amie Mariama Siradio Barry et d’escroquerie à l’encontre d’Abdou Rahim Diagne, il a comparu hier devant la barre de cette juridiction.

Selon l’économie des faits, la plaignante, Mariama Siradio Barry, avait acquis deux terrains à la cité Tobago où elle avait entamé les constructions. Mais l’Etat du Sénégal, à cause des travaux d’envergure, avait décidé de recaser les victimes de la cité Tobago, mais également de les indemniser en nature. N’étant pas au Sénégal, elle aurait signé à Papa Gastro une procuration pour qu’il la représente aux réunions du collectif des impactés et les autorités.

Quand les terrains ont été disponibles, le mis en cause a reçu une parcelle à son nom, sans pour autant figurer sur la liste des victimes. Pendant ce temps, Mariama Siradio Barry attendait l’attribution de son lopin de terre tout en ignorant que son fiancé avait reçu un bail à son nom. D’où sa plainte pour abus de confiance.

A la barre, le prévenu Singar Mbengue dit ‘’Papa Gastro’’ a contesté le délit d’abus de confiance que lui reproche la dame Mariama Siradio Barry. ‘’Elle avait deux terrains à la cité Tobago et elle m’a offert un. En effet, c’est à titre de compensation. J’ai eu à lui rendre beaucoup de services’’, a déclaré le père de famille âgé de 46 ans. A l’en croire, il lui a offert un terrain de 2 000 mètres carrés au lac Rose, lui a construit sa maison sise à Diamniadio et lui a même offert un appartement.

Le prévenu vend le terrain à deux personnes différentes et empoche la somme de 60 millions 500 mille F CFA

En ce qui concerne le délit d’escroquerie que lui reproche Abdou Rahim Diagne, le mis en cause, arguant que son ex petite amie lui avait donné ce terrain en compensation de tous les services qu’il lui a rendus, a entamé une procédure de vente avec le sieur Abdou Rahim Diagne. Ce dernier devait acquérir la parcelle à 35 millions de francs CFA. Après avoir encaissé les 25 millions 500 mille F CFA, Papa Gastro débute une autre procédure de vente avec la dame Ndèye Yacine Diop. À celle-ci, il a cédé le terrain à 35 millions F CFA. Ayant versé la totalité de la somme en deux tranches, cette dernière a obtenu un droit réel.

Ainsi, après vérification, Abdou Rahim Diagne, se sentant grugé, a contacté le prévenu pour lui demander si le terrain a été vendu à une autre personne. Il lui assure le contraire. A la barre, Papa Gastro avoue, sans convaincre le tribunal, qu’au moment de vendre le terrain à Ndèye Yacine Diop, il envisageait de rembourser à Abdou Rahim Diagne son argent.

A cet effet, estimant que le mis en cause a escroqué son client, Me Ibrahima Diagne a sollicité que le mis en cause reste dans les liens de la détention. A titre de dédommagement, il a réclamé la somme de 50 millions F CFA pour son client. Le même montant a été réclamé par Me Serigne Ahmadou Mbengue, le conseil de Mariama Siradio Barry.

Selon l’avocat, sa cliente est révulsée par l’attitude du prévenu. Quant à la dame Ndèye Yacine Diop, qui atteste avoir acheté le terrain de bonne foi, elle sollicite que ses intérêts soient préservés. En effet, en achetant ce terrain, légalement, il appartenait à Singar Mbengue.

La défense sollicite le renvoi du mis en cause des fins de la poursuite

Le représentant du ministère public, après avoir demandé la relaxe du prévenu du chef d’escroquerie, car n’étant pas établi, a requis une peine d’emprisonnement de 6 mois ferme pour abus de confiance à son encontre. A tour de rôle, les conseils de la défense ont chacun sollicité le renvoi du mis en cause des fins de la poursuite pour tous les chefs. Selon l’un d’eux, en l’occurrence Me Sadjo, Mariama Siradio Barry, informée par les dignitaires de Ouakam sur le fait qu’on ne pouvait pas lui attribuer un terrain à son nom, a décidé d’inscrire le nom de Mbengue sur l’un des terrains.

L’affaire mise en délibéré, le tribunal rendra sa décision le 12 novembre. En attendant d’être fixé sur son sort, Papa Gastro retourne à la citadelle du silence où il séjourne depuis le 5 octobre 2020.

CHEIKH THIAM