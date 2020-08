Hier, deux accidents se sont produits dans la région de Kaolack, d’après Dakaractu. L'un s’est produit très tôt dans la matinée, sur la route de Ndiaffate, faisant 2 morts et plus de 6 blessés. Et l'autre est survenu à Sing-Sing (commune de Kaolack).

Concernant ce dernier accident, il s'agit d'une collision entre un bus et une moto conduite par un jeune vétérinaire qui venait de la commune de Sibassor. Il se rendait à Kaolack, après un séjour au domicile de son père qui est également vétérinaire. La victime a succombé à ses blessures avant que les sapeurs-pompiers n’arrivent sur les lieux de l’accident.

...A quelques encablures de Kaolack, s’est produit un autre accident avec un bilan lourd. En effet, dans la matinée d’hier, une voiture ‘’7 places’’ a violemment heurté un taxi en stationnement et a causé 2 morts dont un enfant âgé de 18 mois.

Cela s’est passé à près de 200 m du village de Touba Sanokho, sur la RN5, dans la commune de Passy. Quatre femmes ont été blessées et évacuées à l’hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Le véhicule ‘’7 places’’ venait de Karang et a violemment cogné et traîné le taxi sur le rebord de la chaussée. Le taximan, âgé de 54 ans, fait partie des victimes. Il a été mortellement heurté, alors qu’il vérifiait l’état de son moteur.