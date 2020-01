Yella Ndiaye alias ‘’Mouhamed Diop’’ a comparu, mercredi dernier, devant le tribunal des flagrants délits, pour avoir intenté des actes de pédophilie sur M. F. Faye, âgé de moins de 13 ans. Malgré ses dénégations, il a écopé d’un an ferme.

M. F. Faye vivait aux Etats-Unis d’Amérique avec ses parents. Ces derniers, dans le souci de parfaire son éducation islamique, l’ont envoyé aux Sénégal dans le Dahira-internat Serigne Massamba géré par Serigne Massamba Ndiaye. Ils étaient loin de penser qu’un des maitres coraniques, Yella Ndiaye précisément, recruté par S. M. Ndiaye, allait faire subir à leur fils M. F. Faye des actes de pédophilie.

Ce 15 janvier, devant le tribunal des flagrants délits, accompagné de son oncle, le garçon que ses camarades surnomment ‘’Américain’’, a expliqué, avec une petite voix, son traumatisme. ‘’Il n’est pas mon enseignant au ‘dahira’, mais il y donne des cours. Ce soir-là, j’avais la diarrhée et j’avais passé la nuit dans le couloir pour éviter les allers-retours de la chambre aux toilettes. A un moment, je me suis réveillé et j’ai apercu Yella Ndiaye qui m’épiait derrière les grilles puis, il est parti. Je me suis endormi de nouveau et à mon réveil j’ai vu ma ceinture défaite, mon caleçon et pantalon taché de sperme. Je suis allé en parler à S. M. Ndiaye. En sortant de sa chambre, Mouhamed Diop m’a intercepté pour me demander si, dans la nuit, quelqu’un avait essayé de me faire des attouchements’’, raconte l’enfant.

En fait, Yella Ndiaye s’était présenté au ‘dahira’ sous le nom de Mouhamed Diop pour chercher un emploi. Il n’avait présenté aucune pièce d’identification et avait prétexté avoir perdu sa carte d’identité. D’ailleurs, ceci a été reproché à S. M. Ndiaye à la barre. Il a reconnu son erreur avant d’expliquer, en sa qualité de témoin, que ‘’les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Dans la matinée, le gamin est venu me faire part de ce qui s'est passé et a désigné Mouhamed Diop alias ‘Yella’. J'ai fait appel à tous les ‘oustaz’ et il avait avoué que c’était lui et qu’il avait un moment de faiblesse et était dans le besoin de se décharger. Puis, il s’est excusé. Je l'ai sommé de venir avec moi à la police avec l'enfant et pendant que je prenais mon sac, il a ouvert la portière et a pris la tangente’’.

Ces propos ont été réfutés par Yella qui a soutenu n’être jamais monté dans la voiture et n’avoir pas pris la fuite. Il jure par tous les saints qu’on cherche à le charger et qu’il a été désigné comme auteur, parce qu’il est le seul célibataire parmi les ‘oustaz’. ‘’Je ne ferai pas ces choses obscènes. Je ne l’ai jamais interpellé et je n’ai jamais avoué l’avoir fait’’, a-t-il soutenu mordicus. Contradictoirement à ses dires, il est inscrit dans le PV d’enquête qu’il a reconnu que le lendemain des faits, il a interpellé l'enfant pour lui demander s'il lui était arrivé quelque chose et si quelqu’un avait essayé d'entretenir des relations sexuelles avec lui’’.

D’ailleurs, à la police, il avait dit aux enquêteurs que c’était peut-être la raison pour laquelle on pense que c’est lui. Entendu une deuxième fois, durant l’enquête préliminaire, il a avoué qu’il n’avait pas tous ses esprits ce soir-là et qu’il ne l’avait pas pénétré, mais lui avait fait des choses. Il ressort également de l’enquête qu'il tentait de s'enfuir le ‘’dahira’’, lorsqu’il a été appréhendé. Or, il l’a nié à la barre et a déclaré qu'on a refusé de lui donner sa paie et qu’il a démissionné.

Le parquet, dans ses observations, a trouvé que ‘’l’enfant a décrit les faits, depuis l’enquête préliminaire, dans une constance absolue. Il a senti que le sieur Yella l’espionnait et à son réveil, a senti qu'il avait déjà éjaculé sur lui. Ce dernier avait enlevé sa ceinture et a intenté des actes de pédophilie sur lui. Nous avons dépassé le cap de la tentative, puisque l’action est commise sur une personne de même sexe’’. Il a ajouté que l’autorité ou l’ascendance de l'auteur constitue une circonstance aggravante, avant de requérir une peine de 10 ans ferme.

Dans le même sens, Me Ibrahima Mbengue de la partie civile a déclaré que son client vivait avec ses parents et pour son éducation religieuse, ils ont estimé l'envoyer au Sénégal pour qu’il soit un garçon modèle, pas la femme d'un ‘’oustaz’’. Maitre Mbengue a demandé au tribunal de le déclarer coupable et a demandé le franc symbolique, car, a-t-il avancé, ‘’je ne voudrais pas que cet enfant pense que son honneur a été monnayé‘’.

Cependant, Me Diaw de la défense pense que ce procès devrait se ramener à sa juste dimension : ‘’C'est un procès pénal. Donc, les suppositions ne sont pas de mise. Il n’y a pas de preuves pour assoir la culpabilité de mon client. Les accusations reposent sur des contradictions.‘’ Il a demandé la relaxe au bénéfice du doute.

Au final, Yella Ndiaye alias ‘’Mouhamed Diop’’ a été déclaré coupable des chefs d’acte contre-nature, d’attentat à la pudeur et de pédophilie sur un mineur de moins de 13 ans. Il a été condamné à 2 ans de prison dont 1 an ferme.

Fama Tall