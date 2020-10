Les 25 homosexuels arrêtés dans la nuit du samedi au dimanche derniers ont été déférés au parquet, hier. L’exploitation du contenu des téléphones du couple qui devait se marier, ont été en défaveur des mis en cause qui ont tous reconnus les faits avant de passer leur première nuit en prison.

Au terme de leur période de garde à vue, les 25 personnes identifiées comme des homosexuels, arrêtés dimanche dernier, vers les coups de 4 h du matin, ont été déférés hier au parquet. Les hommes du commissaire Aïssatou Ka, la boss du commissariat d’arrondissement de Dieuppeul, leur reprochent les délits d’actes contre-nature et outrage aux bonnes mœurs.

En effet si leur déferrement prévu avant-hier n’a pas eu lieu, c’est parce qu’ils ont eu du retard avant d’arriver au tribunal, même si leurs dossiers étaient clos ce jour-là. Leur face-à-face avec le juge n’a pas pris du temps et ils ont été tous mis sous mandat. Les 22, qui sont des adultes, seront demain vendredi aux flagrants délits de Dakar. Les trois autres étant âgés de moins de 18 ans seront jugés au tribunal pour enfants.

Selon nos informations, lors de leurs différents face-à-face avec les enquêteurs, tous les suspects ont reconnu les faits qu’on leur reproche, même si beaucoup d’entre eux n’ont pas été dans la possibilité d’expliquer pourquoi ils ont été embarqués dans cette galère. Ce qui n’est pas le cas pour les autres, les plus courageux qui ont reconnu leur orientation sexuelle et expliqué leur choix par une envie de découvertes. Quelles découvertes ? Ils n’ont su les partager avec les enquêteurs.

En outre, il ressort des résumés des différentes auditions que dans le groupe, c’est le couple M. D., né en 1998, et Y. N., âgé de 20 ans, qui organisait en même temps leur anniversaire et leur union en tant que marié samedi dernier. C’est à cause de cela, selon nos informations, que dans l’une des pièces de l’appartement loué pour l’occasion, on pouvait lire un ‘’Heureux ménage’’, fait avec des ballons en forme de lettres et de couleur dorée, accroché au mur. Dans une autre pièce, la même décoration y est faite, mais cette fois pour souhaiter ‘’Joyeux anniversaire’’ au couple.

Selon toujours nos informations, après leur arrestation dans le cadre de cette enquête, les contenus de leurs téléphones ont été exploités par les enquêteurs. Les résultats ont permis aux limiers de voir des vidéos pornographiques téléchargées sur Internet et d’autres dans lesquelles les suspects sont les principaux acteurs. Sauf que, précisent nos interlocuteurs, ils avaient pris la peine de flouter leurs visages. Ces vidéos n’ont rien à voir avec ce qui a été trouvé chez les mis en cause lors d’une perquisition et dans leurs sacs, le jour de leur interpellation.

Autant de preuves qui confirmeraient leur culpabilité, expliquent nos sources. Ces dernières informent d’ailleurs que les 25 suspects ont soutenu que le cerveau de la bande, qui est toujours en fuite, leur a fourni tout le matériel qui a été trouvé sur les lieux le jour de leur arrestation. Le suspect qui a pris la clef des champs, confient nos sources, est très proche du milieu médical. Elle est activement recherchée par les limiers du commissariat de Dieuppeul.

CHEIKH THIAM