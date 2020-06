L’affaire opposant le gérant de boulangerie Bassirou Seck et l’agent de sécurité de proximité Mamadou Badiane Ndao, a connu son épilogue. Le juge a condamné l’ASP à 3 mois d’emprisonnement dont un ferme.

Le tribunal de grande instance de Diourbel, statuant en matière de flagrant délit, a attiré beaucoup de monde, hier. Une foule curieuse de voir l’épilogue du procès opposant un agent de sécurité de proximité à un gérant de boulangerie. La salle archicomble a aussi enregistré la présence d’agents de sécurité de proximité, du commandant du corps urbain du commissariat de police de Diourbel et des boulangers.

Au final, l’ASP Mamadou Badiane Ndao a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires et d’abus d’autorité sur la personne de Bassirou Seck. Il a écopé de 3 mois de prison dont un ferme. S’agissant de Bassirou Seck, il a été condamné à un mois avec sursis pour violation du couvre-feu, mais relaxé pour le délit de rébellion.

Invités à s’expliquer sur les faits, Bassirou Seck, tee-shirt vert et pantalon jean bleu foncé, l’œil gauche mal-en-point, a déclaré : ‘’On habite dans le même secteur où se trouve la boulangerie. C’est Mamadou Badiane Ndao qui est sorti pour me donner un coup de poing à l’œil gauche, au moment où j’appelais mon grand frère pour lui faire part de mon interpellation. C’est lui qui m’a menotté par derrière, tout en continuant à me frapper. Je suis sorti de la boulangerie pour voir si, dans mon effectif, des travailleurs étaient encore là, quand ils sont arrivés. Quand on m’a demandé un papier justifiant que je travaille à la boulangerie, j’ai répondu que je n’en avais pas, que je suis le gérant depuis 2017’’.

Ensuite, Mamadou Badiane Ndao, pantalon noir et tee-shirt militaire, a soutenu : ‘’Je ne suis pas un membre de la brigade de recherches, mais agent ASP qui leur sert de chauffeur. Quand on arrivait à hauteur de la boulangerie, il était assis devant. C’est lui qui m’a donné un coup de tête, car il refusait de monter à bord du véhicule. Je venais en aide au policier. Il y avait à bord du véhicule un adjudant et un agent de police. Je ne l’ai pas menotté, mais l’agent de police.’’

Néanmoins, magistrats et avocats de la défense n’ont pas été tendres avec lui. ‘’Il faut que les ASP comprennent qu’ils n’ont pas le même pouvoir que la police, la gendarmerie, etc., à qui ils apportent leur concours. Mamadou Badiane Ndao devrait se limiter à ses compétences de conducteur du véhicule. Son acte est très blâmable. Je demande au tribunal de traiter cette affaire de façon équitable, de déclarer Bassirou Seck coupable de violation du couvre-feu’’, a requis le substitut du procureur Farba Ngom. Avant que le président Pape Diabel Ndir ne lance au prévenu : ‘’Tu ne devais pas descendre du véhicule. Vous n’avez aucune arme pour votre sécurité. Tu devrais te limiter à conduire le véhicule et ne pas t’en mêler. Chacun doit se limiter à ses compétences. Les propos de Bassirou Seck sont clairs, contrairement à ta version qui fait douter. Et je ne vois pas en quoi c’était nécessaire de le frapper.’’

Lors de leur plaidoirie, les avocats de Bassirou Seck, Me El Hadj Badara Ndiaye et Serigne Diongue, n’ont pas été tendres : ‘’De tels comportements ne sont pas acceptables dans un Etat de droit. Je dois signaler que la partie civile se désiste de son action. Il faut que la police dise aux ASP leurs limites. Bassirou Seck était au seuil de sa boulangerie, à l’arrivée des policiers. Je vous demande de le relaxer purement et simplement des délits d’outrage à agent et de rébellion. Concernant le couvre-feu, je vous demande de lui faire une application bienveillante de la loi.’’ L’un des avocats de poursuivre : ‘’Pour ce qui est du CBV, le certificat médical de Mamadou Badiane Ndao est établi le 27 mai. C’est le jour où la garde à vue de Bassirou Seck devait prendre fin, afin qu’il soit placé sous mandat de dépôt. C’est malhonnête, écœurant. C’est un certificat médical pour faire imaginer un CBV. Sur ce, je vous demande la relaxe.’’ Il a été entendu.

Pour rappel, le gérant de boulangerie a été arrêté et placé sous mandat de dépôt le 27 mai et l’ASP le 2 juin.