Le sélectionneur national, Boniface Ndong, a publié, hier, une liste de 14 joueurs, en vue de la première fenêtre des éliminatoires (du 25 au 29 novembre 2020 à Kigali) de l’Afrobasket-2021 masculin. Des cadres de la sélection comme Gorgui Sy Dieng, Thierno Niang et Cheikh Tidjane Mbodj ne seront pas de la partie.

A une semaine du début de la première fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket masculin 2021, le sélectionneur national a réduit son groupe à 14 joueurs. Comme pressenti par Boniface Ndong, du beau monde a disparu de la première publication qui contenait 26 éléments. Parmi ces absents, des cadres comme Gorgui Sy Dieng ne seront pas du voyage à Kigali. Le sociétaire de Memphis (NBA) qui figurait dans la première liste, ne fera pas le déplacement dans la capitale rwandaise pour aider ses coéquipiers dans la course pour la prochaine Coupe d’Afrique masculine de basket.

C’est le cas également du meneur de jeu du Dakar université club Thierno Niang et le pivot Cheikh Tidjane Mbodj (Nishinomiya Stork). Georges Niang (Utah Jazz) et Tacko Fall (Boston) ne seront pas également de la partie. La première participation de ces deux pensionnaires de la NBA est encore différée. Le pivot de Boston (Etats-Unis) ne pourra encore une fois honorer sa convocation avec les Lions. L’ancien joueur du centre de formation Seed Academic de Thiès n’avait pas pu répondre à l’appel de Moustapha Gaye, lors de la Coupe du monde de 2019. Il était indisponible à cause de son contrat qu’il venait de signer avec Boston en fin juillet 2019.

Par contre, Clevin Hannah a été confirmé dans cette short-list. L’international sénégalais d’origine américaine effectuera son retour dans la Tanière, après trois ans d’absence. Le sociétaire de BC Morrabanc Andorra, en Espagne, n’a pas joué en sélection depuis l’Afrobasket Tunis-Dakar 2017.

Lors de sa première liste, Boniface Ndong avait ratissé large, en faisant appel à de nouveaux joueurs. Il s’agit de Sidy Ndir, Moussa Diagne, Pape Malick Dimé, Pape Maguet Diop, Alga Ndiaye, Lamine Diané, Amar Sylla, Pape Moustapha Diop. Parmi ces jeunes prétendants à la sélection nationale, seuls le pivot Pape Malick Dimé et l’ailier Amar Sylla auront la chance de faire leurs premiers pas avec les Lions à Kigali.

Mais la liste n’est pas définitive, puisque l’entraineur devra encore réduit le groupe à 12 joueurs, selon le protocole sanitaire de la Fiba relatif aux tests Covid-19. Donc, deux devront quitter avant le début de la compétition qui se tiendra du 25 au 29 novembre prochains.

Le Sénégal évoluera dans le groupe B de la fenêtre qualificative à l’Afrobasket, en compagnie de l’Angola, du Mozambique et du Kenya. Les trois premiers pays des cinq groupes seront qualifiés. Mais l’entraineur des Lions avait soulevé, lors de sa première sortie face à la presse à la fin du mois d’octobre dernier, des difficultés liées à ce tournoi qualificatif.

D’après Boniface Ndong, ces contraintes sont la libération tardive des joueurs et la pandémie Covid-19. ‘’Nous jouerons des matches de championnat jusqu’au 22 novembre. Donc, je ne pourrai pas faire une phase de préparation correcte. Les joueurs et le staff technique voyageront à deux jours de la compétition. Moi, je serai à Kigali plus tôt, pour gagner du temps. Certains joueurs peuvent être indisponibles pour cause de coronavirus, parce qu’ils doivent faire leur test avant de quitter leurs clubs’’ respectifs, s’inquiète l’ancien international sénégalais.

Liste des 14 Lions Meneurs : Clevin Hannah (BC Morrabanc Andorra), Alkaly Ndour (AS Douanes), Assane Sy (Bandol BC) Arrières : Louis Adams (AS Douanes) Ailiers : Makhtar Guèye (California Baptist’s University), Mbaye Ndiaye (Ada Blois), Mouhamed Faye (Prometheas Patras), Amar Sylla (Filou Ostende), Pape Moustapha Diop (Duc) Ailiers Forts : Maurice Ndour (Rytas Vilnus), Ibrahima Fall Faye (Giants Antwerp) Pivots : Youssouph Ndoye (Real Bétis Séville), Pape Abdou Badji (Okapi Astar), Pape Malick Dimé (BC Morrabanc Andorra)

LOUIS GEORGES DIATTA