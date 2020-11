La crise du coronavirus continue de produire des effets néfastes dans le secteur aéronautique.

Jour après jour, les géants tentent de se réajuster pour tenter de limiter les dégâts, dans le secteur de l’aéronautique. Dernièrement, Air France-KLM avait annoncé des pertes d’exploitation nettes s’élevant à 2,4 milliards d’euros au premier semestre 2020, soit 1 574 milliards F CFA. Dans ce cadre, un vaste programme de restructuration a été enclenché par la multinationale, et qui n’a pas manqué de produire des dégâts dans son escale à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass, où l’entreprise s’est séparée, à l’amiable, de 17 de ses employés.

Anéantie du fait de la fermeture des frontières du 20 mars au mois d’août, la ligne Charles De Gaulle – Dakar - Charles De Gaulle a connu, durant ces derniers mois, une baisse drastique du trafic. Selon un document de l’entreprise parcouru par ‘’EnQuête’’, malgré la reprise des activités depuis le mois d’août, le taux de remplissage est en ‘’chute considérable’’. De l’ordre de 95 à 90 % avant la crise, il est aujourd’hui de 45 à 50 %.

‘’Devant l’ampleur des pertes subies et compte tenu de la situation financière de l’entreprise, des mesures d’ajustement salarial ont été présentées, négociées avec les délégués du personnel et appliquées aux salariés, dans le respect de l’ordonnance n°001-2020 du 8 avril 2020’’, souligne le document.

Pour limiter la saignée, la parade d’Air France-KLM a été, au niveau de l’escale de Dakar, d’externaliser l’activité passage et coordination, à compter du 16 novembre prochain. A partir de cette date, ces activités seront confiées à la société 2AS qui assure déjà l’assistance en piste pour la compagnie. En ce qui concerne ses travailleurs, un important plan d’accompagnement a, cependant, été proposé. En plus du paiement de tous les droits, il leur a été proposé un contrat au niveau de 2AS, avec le maintien de leur salaire de base et ancienneté.

D’après la note, les salariés percevront ainsi les indemnités suivantes : la paie du dernier mois reprenant l’activité pour le paiement des primes, une indemnité de congé payé pour les soldes de congé non pris, une indemnité de cessation de service calculée selon les normes applicables… Air France a également pris un certain nombre de mesures additionnelles pour accompagner ses employés. Il leur sera aussi versé une indemnité de départ complémentaire ainsi que le maintien des facilités de déplacement. Les retenues au titre de la retraite leur seront également versées.

Le pire, dans cette crise que traverse le secteur aéronautique en général, Air France en particulier, c’est que le dénouement n’est toujours pas envisagé, après plusieurs mois de pandémie. ‘’L’offre prévue pour la fin de l’année à -50 % va encore être revue drastiquement’’, note le document. Selon l’entreprise, même les perspectives pour 2021 restent également inquiétantes, notamment en ce qui concerne la trésorerie.

Mor AMAR