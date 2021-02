La secrétaire générale du Parti socialiste représente le Sénégal au Groupe mondial des chefs de file sur la résistance aux antimicrobiens (Ram). Une note rendue publique à cet effet, renseigne que ‘’dans une approche ‘Une seule santé’, la FAO, l’OIE et l’OMS ont mis sur pied ce Groupe mondial de chefs de file ayant pour rôle de s’acquitter de fonctions de persuasion et de conseil afin d’assurer que des mesures soient prises pour relever les défis liés à la résistance aux antimicrobiens’’.

Ainsi, d’après Aminata Mbengue Ndiaye, sa contribution à cette organisation va être structurée, entre autres, autour de la mise en place d’une gouvernance multisectorielle et multidisciplinaire, de l’implication plus affirmée des collectivités territoriales, du renforcement de capacités et du relèvement des plateaux techniques des laboratoires de contrôle des médicaments, surtout aux niveaux périphériques.

Il s’agira également, pour la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales, de parler de questions relatives à la formation des professionnels concernés sur l’utilisation des protocoles thérapeutiques adaptés, mais aussi des acteurs sur l’usage rationnel des antimicrobiens, de l’appui pour une lutte plus concertée contre les circuits illégaux d’importation et de vente de médicaments, avec un réel risque de présence sur les territoires, d’antimicrobiens contrefaits, de la mise en place et la fonctionnalité de dispositifs multisectoriels et multidisciplinaires de gestion des données de consommation d’antimicrobiens.

De plus, elle informe avoir, dans son intervention, souligné, naturellement, les efforts du Sénégal ‘’dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, avec notamment l’élaboration d’un plan stratégique national de 2018-2022 consacré à cette problématique. L’objectif de ce plan est d’apporter une réponse efficace, à travers une approche intégrée ‘’One Health’’.