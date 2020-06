En difficulté dans le dossier Lautaro Martinez, que l’Inter Milan ne compte pas céder à moins de 111 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire, le FC Barcelone a identifié un plan B au cas où il doit renoncer à l’Argentin, révèle Sky Italia : Pierre-Emerick Aubameyang (31 ans, 34 matchs et 20 buts toutes compétitions cette saison).

Il ne s’agit pas vraiment d’une surprise dans la mesure où le nom de l’attaquant d’Arsenal a déjà circulé en Catalogne au cours des derniers mois.

En fin de contrat dans un an, le Gabonais se trouve en plein doute sur son avenir et les Gunners, qui ne sont pas en position de force, pourraient le laisser partir pour un montant relativement abordable de 30-40 millions d’euros. Le média italien révèle aussi un intérêt des Blaugrana pour Edinson Cavani (33 ans, 22 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison), libre au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain, mais qui est davantage annoncé du côté de l’Atletico Madrid.