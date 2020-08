Arsenal et ses supporters tremblent en attendant la décision de Pierre-Emerick Aubameyang (31 ans, 36 matchs et 22 buts en Premier League pour la saison 2019-2020). Sous contrat jusqu’en 2021, l’attaquant des Gunners négocie une prolongation depuis plusieurs mois et réclame de solides garanties.

En cas de désaccord, un départ cet été sera presque inévitable si le club londonien ne veut pas le laisser partir libre l’année prochaine.

Mais ce dimanche, l’international gabonais fait espérer les fans avec une mystérieuse publication sur Twitter, à savoir des points de suspension ainsi qu’un sablier, comme pour annoncer une grande nouvelle. Compte tenu de la tendance de ces dernières semaines et de la confiance de son manager Mikel Arteta, on peut miser une pièce sur un accord avec ses dirigeants…