Avec le Président Macky Sall, l’humain est au cœur de la République

Victor Hugo le grand poète disait : « Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Insensé qui croit que je ne suis pas toi ! ». Le Président Macky Sall a donné à la stature d’homme d’Etat qu’il incarne à merveille une touche d’humanité qui chaque jour encore renforce l’attachement des citoyens à sa personne.

Il incarne les valeurs sociales attendues de tout chef de famille africain, qui est le premier éprouvé quand une épreuve touche sa communauté. La présence attendue et espérer de la figure paternelle qui doit être en ces circonstances la source de réconfort et le vecteur de l’union magnifiée de toute la communauté est à chaque fois bien visible.

Le Président Macky Sall est en effet aux côtés de chaque famille que le deuil frappe, il marque par sa solidarité agissante la présence de la République aux côtés de ses fils soumis aux rigueurs d’un destin inexpugnable auquel Dieu confronte l’humanité.

Donner un visage humain à l’Etat dont il est la première incarnation en élevant au statut de devoir républicain sa mission sociale est une des identités remarquables de la gouvernance du Président Macky Sall

Aujourd’hui encore, sa présence à l’aéroport pour l’accueil de la dépouille de Pape Boubacar Diop aura réuni toute la nation mobilisée comme un seul homme autour de lui, pour ensemble, dans un formidable élan d’unité nationale, rendre hommage à un héros qui aura marqué son époque et inscrit son nom dans les annales de la glorieuse histoire de notre nation.

En effet, qui ne se rappelle son magnifique but à la coupe du monde, contre la France qui plus est, le premier but du Sénégal dans une phase finale de coupe du monde, que notre équipe nationale aura marquée avec vista, et avec classe ?

Pape Bouba Diop est de cette génération de lions couverts de gloire qui ont porté l’étoile du Sénégal au firmament.

En lui rendant hommage au nom de toute la Nation sénégalaise, le Président Macky Sall a marqué par cet acte la reconnaissance de tout un pays à l’un de ses illustres fils qui a vécu dans la gloire, et est mort dans l’honneur.

Son geste l’offre en modèle à toute la jeunesse sénégalaise qui a plus que jamais besoin de repères et de croire encore davantage aux vertus du travail et de l’abnégation, valeurs charriées par le sport en général et le football en particulier, dont les plus importantes demeurent la discipline, la solidarité, l’interaction, et l’humilité.

Le Président Macky Sall n’avait déjà pas ménagé ses efforts en marquant par sa sollicitude envers notre prestigieux concitoyen toute la solidarité agissante de la République. Dès l’annonce de son décès, toutes les dispositions furent prises aussi en application diligente de ses instructions pour permettre le retour du fils auprès des siens.

L’hommage du Chef de l’Etat est en ce sens le salut de toute la Nation qui s’est recueillie par sa présence devant sa dépouille pour évoquer sa mémoire et prier pour le repos éternel de notre lion à jamais assoupi.

Saluons donc toute la portée symbolique de l’acte que le Président de la République vient de poser, et célébrons par là le leadership de notre Président, dont l’empathie envers le peuple s’exprime avec éclat à chaque fois qu’un fils de la Nation a besoin de l’Etat à ses côtés.

Ma conviction est que le Sine est fier de vous ;

Ma conviction est que feus El-hadji Souleye Diouf et El-hadji Hady Gueye sont fiers de vous outre tombe.

Dioko ndial Monsieur le Président de la République.

Pape KHOUMA

Conseiller spécial/Présidence de la République