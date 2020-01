La Banque africaine de développement (BAD) prépare un atelier de dissémination de la politique sur les opérations non souveraines. Prévu le lundi 13 janvier, elle est destinée aux ministères en charge du Commerce, de l’Industrie, des Investissements au secteur ainsi qu’aux organisations de la société civile, aux partenaires de développement et aux médias.

La politique sur les opérations non souveraines fournit le cadre général à travers lequel l’institution, par le biais de son guichet de prêts au secteur privé, octroie des financements et des investissements sans garanties souveraines et à des conditions non concessionnelles, aux entités privées et publiques, qui remplissent des critères d'éligibilités spécifiques.

Avec cet atelier piloté conjointement par le Département de la stratégie et des politiques opérationnelles (SNSP) et le Département des opérations non souveraines et de l'appui au secteur privé (PINS), la banque souhaite informer ses pays membres régionaux et ses partenaires sur son orientation politique en faveur du développement du secteur privé en Afrique, grâce à ses opérations non souveraines pour la prochaine décennie. Cette rencontre vise également, d’une part, à approfondir la collaboration avec les partenaires au développement, les gouvernements et le secteur privé et, d’autre part, à établir la mise en relation des experts techniques des opérations non souveraines de la banque avec les acteurs du secteur privé.