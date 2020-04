Le report d’une année des Jeux olympiques de Tokyo-2020 a eu des incidences sur les activités de ses démembrements. C’est pourquoi la Fiba-monde a modifié sa feuille de route, en changeant les dates des compétitions continentales et mondiales prévues en 2021 et 2022.

Le Comité exécutif de la Fédération internationale de basket (Fiba) a apporté, hier, des aménagements sur son calendrier. Les membres dudit comité ont, en effet, reporté des compétitions continentales et mondiales initialement prévues en 2021 et 2022. Le report des activités liées au basket a été fait dans le but d’éviter un conflit de calendriers avec les Jeux olympiques de Tokyo prévus du 23 juillet au 8 août 2021.C’est ce qu’a indiqué l’instance dirigeante du basket-ball mondial à travers un communiqué qu’elle a sorti à l’issue d’une vidéoconférence pour une réunion extraordinaire relative à l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur son planning.

Concernant les hommes, des modifications majeures sont apportées dans les compétitions en Amérique et en Europe. La Coupe d’Europe de basket masculin (Eurobasket) et la Coupe d’Amérique masculine initialement prévues en 2021 sont reportées d’une année, à la période du 1er au 18 septembre 2022. Les tournois de qualification olympique (TQO) masculins de 2020 ​​sont également repoussés d’un an. Ils se tiendront entre le 22 juin et le 4 juillet 2021, sous réserve de l'approbation du CIO. Les pays européens et américains disputeront leurs éliminatoires de la Coupe du monde de basket de 2022 en mode rapproché. Ils joueront leur qualification sous forme d’élimination directe (double confrontation) en août 2022, pendant la phase de préparation de l'Eurobasket et la Coupe d’Amérique.

L’Afrobasket masculin de 2021 et la Coupe d’Asie (17-29 août 2021) sont reculées respectivement d'une et deux semaines, en août 2021 (24 août-5 septembre) et (17-29 août 2021) pour éviter le conflit de calendrier avec les Jeux olympiques de Tokyo.

Concernant les dames, l’Afrobasket-2021 est renvoyée d’un mois (17 au 26 septembre). La​Coupe d’Amérique de basket féminin, reportée au mois de juin (20-27 juin 2021), avant les Jeux olympiques de Tokyo et à des dates similaires à l’Eurobasket (17-27 juin 2021). Les quatre coupes continentales (Asie, Amérique, Europe et Amérique) féminines de 2021 qualifieront un total de 16 équipes qui participeront en février 2022 aux tournois de qualification de la Coupe du monde de basket-ball prévue du 26 septembre au 1er octobre de la même année. La Coupe du monde de basket-ball des moins de 17 ans (Bulgarie-2020) et la Coupe du monde féminine de ladite catégorie (Roumanie-2020) ont été reportées d’un an (15-23 août 2021).

Ces différentes dates retenues hier par le Comité exécutif de la Fiba ne sont que provisoires. Elles seront entérinées ou infirmées en mi-mai par les dirigeants de l’instance dirigeante du basket mondial. Selon le secrétaire général de la Fiba-monde, Andreas Zagklis, leur décision dépendra de l'évolution de la pandémie du coronavirus.

OUMAR BAYO BA