La phase aller du championnat national de première division féminine se déroule sans public, à cause de la Covid-19, mais ce fait n’enlève rien à la motivation des équipes qui la disputent. Après cinq journées, le constat est que les cadors dictent leur loi avec des parcours sans aute.

Saint-Louis Basket Club (SLBC), ASC Ville de Dakar (ASCVD) et Dakar Université club (Duc) sont toujours invaincus dans cette première partie de championnat qu’ils dominent haut la main. La championne en titre, Asc Ville de Dakar est en tête de la poule A devant le Saint Louis Basket Club avec huit points, témoignant d’un parcours sans faute de quatre victoires en autant de sorties. Le dernier succès en date de l’équipe de la Municipalité de Dakar remonte au week-end dernier où les filles du coach Ousmane Diallo ont étrillé les Boppoises 57 à 25. Auparavant, les Dakaroises avaient dominé Mbour BC (51-20), CEMT-ZIG (84-47) et Dbaloc (61-45). Pour ce dernier match, la bande à Couna Ndao a été secouée par l’équipe de Derklé qui a failli créer la surprise. Mais, elles ont fini par s’incliner, devant la pugnacité de Sabelle Diatta, Couna et Maty Fall.

En attendant la réception de Saint-Louis Basket club, samedi prochain au stadium Marius Ndiaye, en match comptant pour la sixième journée du championnat, ASVD trône en tête de la poule A. Ce match s’annonce comme la finale de ce groupe. Car devant opposer les deux ténors encore invaincus qui bataillent pour la première place. Le club dakarois pourra, par ailleurs, compter sur le retour de l’internationale Elma Malou dans ses rangs, en provenance de l’USM Saran (NF3 France).

Elle revient au bercail, à cause de la suspension de ce championnat liée à la Covid-19. Cette dernière était une pièce maîtresse du club, lors du double sacre championnat - Coupe du Sénégal en 2019. Jusque-là invaincues, l’une des deux équipes goûtera à la défaite, samedi prochain, lors de la confrontation entre Saint-louisiennes et Dakaroises pour le contrôle de la poule A, en attendant la seconde phase du championnat.

Dans le camp du Saint-Louis Basket club, on ambitionne aussi de terminer parmi les meilleurs pour reprendre les commandes de l’élite, après deux années de disette. La bonne entame de championnat des Coumba-Ndar augure des lendemains meilleurs. En effet, les Saint-louisiennes pointent à la deuxième place du groupe A à égalité de points avec l’ASVD (8 points).

A l’instar de son prochain adversaire, SLBC fait une promenade de santé. L’équipe s’est imposée tour à tour contre Bopp (72-37), Mbour BC (75-47), Dbaloc (66-61), et Iseg Sports (58-49). Les filles de l’expérimenté entraîneur Malick Bachir devront confirmer face à Ville de Dakar, le weekend prochain. Après une année blanche, lors de la précédente saison, le président du club, Baba Tandian, a effectué un recrutement XXL pour faire revenir le club fanion du Nord au-devant de la scène.

Dans la poule B aussi, la hiérarchie est respectée avec le Dakar Université club qui reste invaincu, après cinq journées. Sa dernière victime est le Jaraaf de Dakar, le week-end dernier. Les Etudiantes ont dominé les Médinoises sans forcer (42-69) dans un match qui devait être le choc de la poule B. Au finish, le Duc règne en maître dans cette poule, après ses larges succès devant l’UGB (77-37), la Jeanne d’Arc (75-45), Saltigué (105-29). Avec neuf points, les Jaune et noir sont classées deuxième, derrière le Jaraaf qui compte un match de plus. La formation estudiantine dispose des moyens pour reprendre sa place de leader du championnat d’élite féminin confisquée par l'ASC Ville de Dakar ses dernières saisons. L’entraîneur El Hadj Diop pourra compter sur Diary Diouf ‘’Taxi’’, en plus des internationales Malienne et Ivoirienne, Kadidia Maïga et Djefarima Diawara. Le club s’est aussi attaché les services de l’ancienne révélation du championnat, Julie Da Costa, et l’ailière Ndèye Awa Kébé, en provenance du Jaraaf.

