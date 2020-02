Le Nigeria met les gros moyens en vue des Jeux olympiques Tokyo-2020. Selon le site de la Fédération internationale de basket-ball (Fiba), la Fédération nigériane de basket-ball (NBBF) a engagé Mike Brown comme entraîneur des D’Tigers pour les prochains JO. Le technicien américain a passé les trois dernières saisons sur le banc des Golden State Warriors de la NBA comme assistant de Steve Kerr. Il succède ainsi à Alex Nwora qui était à la tête de l’équipe nigérienne depuis 2017.

C’est lui qui a conduit les vice-champions d’Afrique à la Coupe du monde 2019 où ils avaient terminé à la 17e place du classement général. Néanmoins, Nwora reste sur le banc de la sélection nigériane en tant qu’assistant de Mike Brown. Ce dernier ‘’s’est révélé être le bon choix pour diriger les D'Tigers à leur troisième apparition consécutive aux Jeux olympiques’’, a écrit fiba.com, car les dirigeants nigériennes était à la recherche d’un coach ayant une expérience en NBA.

’Il a également un CV très (impressionnant) en tant qu’entraîneur de basket-ball à travers le monde. Son record de 12-0 en tant que coach principal intérim en 2016 a également été l'une des raisons pour lesquelles les (Golden State) Warriors ont remporté le titre’’, a déclaré le président de la NBBF, Musa Kida.

Pour sa part, Mike Brown s’est dit ‘’honoré’’ du choix porté sur sa personne par la fédération nigériane. ‘’Je suis ravi d’apprendre que la vision de la fédération est de fournir à l'équipe les ressources nécessaires pour figurer au plus haut niveau. Leur engagement permettra aux joueurs et aux entraîneurs de focaliser leur énergie sur la compétition. Nous voulons rendre tout le Nigeria fier’’, a-t-il déclaré. Agé de 49 ans, Brown deviendra le deuxième Américain à entraîner les Nigérians aux Jeux olympiques, après Will Voigt à Rio-2016.