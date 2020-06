L’annulation de la saison 2019-2020 de la balle orange, retenue par le Bureau de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) le 27 mai dernier, a été entérinée par le Comité directeur, selon un communiqué du secrétaire général de la FSBB, ce vendredi.

La décision de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) d’annuler la saison 2019-2020, est homologuée. Son Comité directeur a validé la proposition faite, il y a plus de deux semaines, par le Bureau fédéral. L’information est donnée dans un communiqué du secrétaire général de la FSBB adressé aux présidents de club, ce vendredi. ‘’Cette décision fait suite à la consultation des clubs à l’examen des rapports du directeur technique national et celui du président de la commission médicale’’, précise la note.

Par conséquent, les équipes des différents championnats - National 1 masculin et féminin, National 2 masculin et féminin - sont renvoyées à leur situation d’avant démarrage de cette saison définitivement arrêtée. La Coupe du Sénégal dames et messieurs, également, ne sera pas jouée pour le compte de l’édition 2019-2020. Les équipes qui ne s’étaient pas engagées lors de la saison écoulée ont la possibilité de le faire pour l’exercice à venir.

L’autre effet de l’arrêt définitif des compétitions est relatif aux distinctions individuelles, notamment le Roi et la Reine du basket. Ainsi, la succession de Pape Moustapha Diop de l’AS Douanes et Couna Ndao de l’ASC Ville de Dakar, est reportée à la saison prochaine.

La Fédération sénégalaise de basket a fixé la date de démarrage de la saison 2020-2021 du championnat de D1 au 7 novembre prochain. Alors que celui du National 2 pour la saison prochaine démarre le 9 janvier 2021. Les prêts prennent fin. Par conséquent, les joueurs prêtés retournent dans leurs clubs respectifs. Les équipes ont donc la possibilité de recruter de nouveaux joueurs, conformément à la réglementation en vigueur.

Concernant les compétitions africaines de la saison à venir, l’ASC Ville de Dakar, championne du National 1 féminin 2018-2019, représentera le Sénégal au Champions Cup féminin. Cela, du fait que ce ‘’titre de champion de la saison sportive 2018-2019 lui permet de participer au championnat de la Coupe d’Afrique des clubs champions pendant deux années consécutives’’. Quant à la Basketball Africa League (Bal), c’est l’AS Douanes, championne du Sénégal du National 1 masculin, qui sera reconduite, à condition que la première édition (toujours suspendue) ne soit pas organisée. Cependant, si l’édition 2019-2020 est déroulée, la FSBB déterminera une formule pour désigner le représentant du Sénégal à la 2e édition de ladite compétition.

LOUIS GEORGES DIATTA