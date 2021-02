Avec la troisième et ultime fenêtre qualificative à l’Afrobasket-2021 qui va démarrer ce matin, le Sénégal et ses adversaires sont présents sur le sol camerounais. Pour leur match inaugural, les Lions feront face au Kenya, pour confirmer leur qualification et leur leadership dans le groupe B.

Seules les trois meilleures équipes du groupe B se qualifient pour la phase finale de Fiba Afrobasket masculin 2021. A l’état actuel des choses, le Sénégal, 1er du groupe avec 6 pts, est la seule équipe à avoir remporté trois victoires lors de la fenêtre de novembre dernier. Il est suivi de l’Angola (5 pts) et du Kenya (4 pts). Dernier du groupe, le Mozambique, avec trois défaites en autant de matches, pourrait rater l’Afrobasket, une première depuis 10 ans.

Le Sénégal affronte, aujourd’hui à 11 h, les Morrans. Une équipe compétitive qui s’est beaucoup bonifiée ces dernières années. L’entraîneur Owuor espère continuer sur sa bonne lancée depuis 2019. Il a, en effet, réussi un sans-faute lors des pré-éliminatoires de l’Afrobasket-2021 et à battre le Mozambique en novembre dernier, alors qu’il était considéré comme l’équipe la plus faible du groupe B.

A Kigali, les Lions avaient largement battu les Morrans (92-54). Mais c’est une autre manche qui se joue aujourd’hui, car les Kenyans ont récupéré leurs joueurs professionnels qui n'avaient pas pu participer en novembre, au moment où le Sénégal a enregistré le forfait de son meneur titulaire Clevin Hannah et de son entraîneur Boniface Ndong. Cependant, l’une des révélations sénégalaises de la fenêtre de novembre à Kigali, Ibrahima Fall Faye, affiche une bonne forme. Il a été élu MVP de la 10e journée en Belgique, avec 32 points marqués. L’ailier fort de 23 ans a rejoint l’équipe au Cameroun ce mardi. Lui et le reste du groupe se sont entraînés, hier matin, au palais des Sports de Yaoundé.

Le Kenya était considéré comme le petit poucet du groupe, au regard de son irrégularité dans la compétition africaine et de son classement. Mais les Morrans ont réussi, à Kigali, à décrocher une victoire contre le Mozambique et se positionnent comme la troisième meilleure équipe du groupe B avec de réelles chances de qualification à un Afrobasket. Ce qui ne leur est plus arrivé depuis 28 ans. À Yaoundé les Kenyans ont comme objectif d’accrocher une deuxième équipe pour conforter cette qualification. Le retour de l’intérieur Tom Wamukota (2m11), indisponible au premier tour, est une excellente nouvelle pour eux, en plus de la présence de joueurs professionnels dans le groupe différemment de la phase de novembre où il n’y avait que des joueurs locaux.

En effet, le quatuor Tylor Okari, Ariel Okal, Joel Awich et Preston Bungei (Australie) a rejoint le camp des Morrans à Yaoundé mardi. ‘’L'équipe est optimiste et prête à mettre fin aux 28 ans d'échec en qualification pour le championnat d'Afrique. Nous avons reçu un gros coup de pouce après que nos quatre joueurs qui jouent pro nous ont rejoints aujourd'hui (mardi) et ont fait partie de la séance d'entraînement de midi de l'équipe’’, a déclaré le chef de la délégation du Kenya, M. Kisoi, à Fiba. Avant d’embarquer pour le Cameroun, les Morrans ont bénéficié d’une préparation de trois semaines avec une ossature locale.

Le Mozambique, 2e adversaire des Lions, veut renverser la tendance

Après son entrée en matière contre le Kenya, le Sénégal va enchainer, ce samedi, contre le Mozambique, lors de la 2e journée de la 3e et dernière fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket-2021. Un adversaire qui parait largement à la portée des hommes de Mamadou Guèye ‘’Pabi’’.

Mais les Mozambicains, derniers de la poule B, après trois défaites en trois matchs à Kigali, n’ont pas encore dit leur dernier mot. Présent lors des dix dernières éditions de la compétition continentale, le Mozambique aura cette fois toutes les peines du monde à renverser son bilan (0 victoire sur 3 matches) pour être de la partie à Kigali en août. Actuellement 15e nation africaine du classement Fiba, les Os Mambas présentent comme en novembre dernier une équipe locale dont les joueurs proviennent majoritairement du Maputo Club. Mais l'absence du meneur de jeu et maître à jouer de l’équipe Pio Matos, qui s'est blessé la semaine passée, est un sacré coup dur pour le moral des Mozambicains.

Angola-Sénégal, la finale de la poule B

Roi d’Afrique avec le record d'Afrobasket gagnés, l’Angola a du mal à tenir son rang depuis quelques années. Les Palancas Negras présentent une équipe en fin de cycle avec des joueurs vieillissants qui ont du mal à canaliser leurs jeunes adversaires. Ce fut le cas à Kigali où les Angolais ont eu de la peine face aux intérieurs sénégalais. Avec l’absence confirmée du pivot Yanick Moreira, les Angolais pourraient à nouveau subir dans la raquette contre les Lions du Sénégal et les Morrans du Kenya. Depuis 2013 à Abidjan, les Palancas Negras n’ont plus plané sur le toit de l’Afrique. Même s'ils ont ouvert leur sélection à d'autres joueurs locaux que ceux du Petro de Luanda pour cette compétition, rien n'indique qu'ils pourront prendre la place du Sénégal en tête de leur groupe. De plus, le Kenya sera une vraie menace pour eux.

Néanmoins, l’Angola tentera de donner la réplique au Sénégal lors de la dernière journée des éliminatoires, à Yaoundé, comme s’était le cas en novembre à Kigali. Même si les Lions avaient remporté la première période, les Palancas Negras ont sonné la réplique dès le retour des vestiaires. Après avoir perdu sur le fil (11-10) le 3e quart-temps, ils ont remporté le dernier (18-22). Ce qui leur a permis de réduire l’écart au score final à seulement six unités (66-51).

La grand-messe du basket-ball continental est prévue au Rwanda du 24 août au 5 septembre. Seize équipes tenteront de succéder à la Tunisie, championne d’Afrique en titre.