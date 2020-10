A la surprise générale, le latéral droit Bouna Sarr (28 ans) a quitté l'Olympique de Marseille pour le Bayern Munich sur ce mercato d'été pour 10 millions d'euros. Sur les ondes de la radio RMC ce mardi, l'ancien Messin a raconté les coulisses de ce transfert surprenant. "En fait, j'ai appris leur intérêt de la part de mon agent Patrick Mendy. Avant même que l’opération ne se réalise, c’était une fierté d’être dans le viseur de ce club.

On m’a dit qu’ils cherchaient un latéral droit de mon profil. Ils voulaient un joueur qui puisse attaquer, qui puisse leur apporter un plus offensivement. On a joué contre eux en amical (0-1). Et ça s’était plutôt bien passé pour moi, j’avais réussi à montrer des choses intéressantes. Leur coach avait apprécié ma performance, et par la suite il a dit qu’il me voulait. Après, leur directeur sportif a contacté mon agent qui s’est occupé de tout.

On m'a expliqué qu'on ne me faisait pas venir ici pour rien, qu'on comptait sur moi. Le Bayern a un groupe assez restreint, plus qu'à l'OM ou d'autres clubs. Il y aura beaucoup de turnover, la plupart des joueurs ici jouent. Ce sera à moi de donner le maximum pour m'imposer", a confié Sarr.