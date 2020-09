Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (Caf), réuni en visioconférence hier, a déclaré le Sénégal pays hôte de la 10e édition de la Coupe d’Afrique des nations 2020 de Beach soccer.

La Confédération africaine de football (Caf) a exaucé un vœu des dirigeants du Beach soccer sénégalais. Lors de sa réunion d’hier, par visioconférence, son Comité exécutif a désigné le Sénégal comme pays hôte de la Coupe d’Afrique des nations 2020 du football de plage.

‘’Le Sénégal a été déclaré hôte du tournoi final. Les détails du tournoi final seront communiqués en temps voulu’’, a informé l’instance dirigeante de la balle ronde africaine sur son compte officiel. Les finalistes de la 10e édition de la Can de Beach soccer représenteront le continent à la Coupe du monde de Beach soccer de la Fifa, Russie-2021.

Les dirigeants du football de plage ont, depuis des années, émis le souhait de voir le Sénégal abriter la Can de la discipline. Le manager général de l’équipe nationale de Beach soccer ne manquait aucune occasion pour inviter l’Etat du Sénégal à porter la candidature sénégalaise pour l’organisation de la compétition. ‘’Le Sénégal le mérite, pour avoir remporté cinq fois le titre africain. De plus, notre pays à tous les atouts. Nous avons tout ce qu’il nous faut pour organiser. Il ne reste qu’à l’Etat de se décider’’, a toujours soutenu Ibrahima Ndiaye ‘’Chita’’.

Ce dernier n’était pas le seul à plaider dans ce sens. Même le sélectionneur national, Ngalla Sylla, était convaincu que le Sénégal devait être candidat à l’organisation d’une Can, car c’est un vœu des Sénégalais. ‘’Quand on s’entraîne, des fans viennent nous demander à quand des matchs de très haut niveau et l’organisation d’une phase finale de Can’’.

L’Ouganda devait abriter la Can-2020 de Beach soccer. Mais les autorités ougandaises ont désisté par la suite. C’était donc l’occasion rêvée, pour les dirigeants du Beach soccer sénégalais, de pousser les fédéraux à soumettre le projet de candidature au ministère des Sports qui l’a finalement homologué.

Le Sénégal sera donc le 6e pays à organiser la Coupe d’Afrique des nations de Beach soccer en 10 éditions. L’Afrique du Sud a abrité les quatre premières éditions (2006, 2007, 2008 et 2009). Le Maroc a pris le relais comme pays hôte du tournoi en 2011 et 2013. Le royaume chérifien a plutôt souri aux Lions qui ont décroché leurs 2e et 3e titres, lors de ces deux campagnes, à Casablanca puis à El Jadida. Les Seychelles ont pris le flambeau en 2015, suivis du Nigeria (2016) et de l’Egypte (2018).

Le Sénégal est tenant du titre, après avoir remporté le trophée à Charm el-Cheikh, en Egypte, il y a deux ans. Les Lions vont donc défendre leur titre à domicile et essayeront de décrocher leur 6e sacre. L’équipe du Sénégal est la plus titrée de la compétition, avec 5 trophées (2008, 2011, 2013, 2016 et 2018). Le Nigeria vient en 2e position sur le tableau des nations les plus titrées, avec deux sacres (2007 et 2009). Le Cameroun (2006) et Madagascar (2015) ferment la marche avec un titre chacun.

