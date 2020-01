MASTERCLASS DE BEN AYLON Les pensionnaires de l’école des arts sous le charme L’Israélien Ben Aylon, disciple de feu Doudou Ndiaye Coumba Rose, est à Dakar depuis quelques jours, sur invitation de l’ambassade d’Israël au Sénégal. A cette occasion, il mène différentes activités et partage les résultats de ses recherches. Il propose une amélioration du tambourinage africain. Il a partagé les résultats de son test avec les étudiants de l’Ecole nationale des arts. ‘’Retourner là où on a appris ce qu’on fait est une sorte d’évaluation’’. Cela peut également être une sorte d’hommage, a-t-on envie de dire à Ben Aylon. Il est artiste, percussionniste israélien et a appris à taper le tam-tam avec la famille de feu Doudou Ndiaye Coumba Rose qu’il considère comme son maître. Sa séance d’évaluation, il l’a sans doute eue lundi dernier, car il était l’invité des héritiers du regretté tambour-major. Oui, Ben Aylon est à Dakar, sur invitation de l’ambassade d’Israël au Sénégal. Depuis, il enchaine les rencontres. Il animait, hier, un spectacle à la résidence de l’ambassadeur Roi Rosenbilt, à Dakar. Des occasions pour lui de présenter ses créations. Il va passer deux semaines au ‘’Pays de la teranga’’. Avant-hier, Ben Aylon a offert une prestation à l’Ecole nationale des arts (ENA). Il a rencontré et échangé avec les étudiants de cette institution. Une rencontre jugée enrichissante par les hôtes de l’artiste. Mardi dernier, Ben Aylon a, en effet, impressionné tout le public qui le suivait bouche-bée. Assis devant plusieurs instruments traditionnels africains, concentré au maximum, le ‘’One man tribe’’ utilise ses deux mains et pieds, pour parvenir à produire des sons intenses et harmonisés. Ainsi, inspiré par la tradition des batteurs africains en général et sénégalais en particulier, Ben Aylon a développé un style unique et une technique innovante lui permettant de jouer 10 tambours et instruments de percussion différents, en créant simultanément le son massif d'une tribu entière de batteurs. L’ancien batteur de batterie a interprété le ‘’Baak’’ (rythme joué à l’arène pour des lutteurs), le ‘’Sabar’’ et le ‘’Taanber’’, et joue d’autres sonorités. Pour chaque morceau, M. Aylon a pris la peine de montrer d’abord le son original - ou traditionnel - avant de présenter l’amélioration apportée. Une belle et époustouflante prestation qui a fait danser une bonne partie des étudiants. Pour terminer en beauté, des batteurs de tam-tams se sont joints à lui pour une prestation en groupe. Cette rencontre entre l’artiste israélien et les étudiants de l’ENA est satisfaisante, d’après les formateurs de cet établissement. Ils ont d’ailleurs un projet en tête. ‘’C’est un grande première. Voir un Israélien venir faire une exploitation de nos valeurs culturelles et en faire une synthèse de musiques, c’est vraiment formidable’’, a magnifié le formateur en psychopédagogie Abdoulaye Wellé. Le directeur des études et stages à l’Ecole nationale des arts d’ajouter : ‘’Ça montre les possibilités de franchir les frontières à partir de la culture, qui est un vecteur de symbiose. La culture permet d’unir les peuples. La prestation de M. Aylon est une invite aussi pour l’Ecole nationale des arts à s’ouvrir à d’autres cultures.’’ C’est le même son de cloche chez les élèves de cet établissement. L’histoire de Ben Aylon les inspire. Ils souhaitent, eux aussi, voyager afin de s’ouvrir à des horizons nouveaux et explorer les passibilités de pouvoir mixer ce qu’ils ont acquis ici avec des connaissances occidentales. La venue de M. Aylon témoigne également que le partenariat interculturel entre le Sénégal et Israël se fortifie de plus en plus. Il y a quelques mois seulement, l’artiste caricaturiste israélien, Michel Kichka, était à Dakar, dans le cadre d’une visite d’échanges culturels et professionnels, sur invitation de l’ambassade de son pays au Sénégal.