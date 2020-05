Sur une population de plus 122 000 habitants, seuls 5 546 ménages ont été définitivement retenus pour bénéficier de l’aide d’urgence alimentaire. Un nombre jugé ‘’faible’’ par le maire de la commune de Thiès-Nord, Lamine Diallo.

Annoncée par le président de la République Macky Sall, la répartition de l’aide alimentaire d’urgence a fait l’objet de sérieux calculs dans la ville de Thiès. Pour identifier les bénéficiaires, un ciblage des ménages dits vulnérables a été effectué dans toutes les communes. Avant même que les premiers chargements de 450 tonnes de riz ne débarquent dans la capitale régionale du Rail, certains élus locaux ont décelé des incohérences dans le choix des bénéficiaires de ces vivres données par l’État.

Le maire de la ville de Thiès a été l’un des premiers à le décrier. Talla Sylla a invité les uns et les autres à revoir le processus d’identification, au risque de voir toute l’aide centralisée dans une seule commune. En criant sur tous les toits, il a finalement obtenu gain cause. Le ciblage a été redéfini.

Après le maire de la ville, c’est au tour de son collègue de Thiès-Nord d’enflammer la polémique. Le locataire du ‘’Petit palais’’ jouxtant la Zone d’aménagement concertée (Zac) n’est pas du tout content du ciblage qui a été effectué dans la commune qu’il dirige. Pour lui, permettre à 5 546 ménages de bénéficier de l’aide alimentaire d’urgence, sur une population estimée à plus de 122 000 habitants, c’est comme plonger un morceau de sucre dans une bassine remplie d’eau.

‘’La pandémie a fini de créer beaucoup de problèmes aux populations et tout le monde le sait. On se félicite des mesures prises par l’État, notamment l’acheminement de l’aide alimentaire d’urgence. Dans la commune de Thiès-Nord, c’est seulement 5 546 ménages qui vont bénéficier de cette aide alimentaire. Mais je trouve que c’est très peu par rapport à la taille de la commune de Thiès-Nord, parce que nous avons plus de 122 000 habitants’’, regrette Lamine Diallo qui recevait un lot de produits détergents et de matériel de protection pour ses administrés et le personnel soignant de la commune d’arrondissement, de la part de partenaires allemands.

Pour étayer son propos, le premier magistrat de la ville de Thiès-Nord s’est essayé à un calcul. ‘’Si on multiplie 5 546 ménages par 5 ou par 8, on va se retrouver très rapidement avec 40 000 personnes. Ce sont seulement ces personnes qui vont tirer profit de cette aide du gouvernement. Il restera plus de 80 000 personnes’’, inventorie-t-il. D’après ses explications, le maire ‘’rewmiste’’ indique qu’il se pose un réel problème dans le ciblage.

De plus, s’empresse-t-il d’ajouter : beaucoup de citoyens seront laissés en rade, dans la commune qu’il dirige. ‘’C’est vraiment dommage, ce qu’on a constaté. Encore une fois, je puis vous affirmer que le nombre de bénéficiaires dans la commune de Thiès-Nord est très faible’’, insiste Lamine Diallo.

Par ailleurs, il a fait savoir que son équipe et lui vont travailler davantage à résorber ce gap et permettre à tous de mieux supporter cette période de confinement partiel.

Ainsi, la polémique enfle, alors que le top départ de la distribution de cette aide d’urgence alimentaire n’a pas encore été donné à Thiès.

GAUSTIN DIATTA (THIES)