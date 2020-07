A Nguékhokh, les jeunes de Rewmi dénoncent la gestion municipale et accusent le maire de bradage du foncier. Les jeunes de la Cojer se dressent en bouclier du député-maire Pape Songo Diouf qui envisagerait de porter plainte. Idem pour les jeunes ‘’rewmistes’’.

L’ambiance a été électrique dans la commune de Nguékhokh, ce weekend, avec les accusations de bradage foncier contre le maire et la riposte engagée par les jeunes de son parti, l’APR. Sous la houlette de Mory Guèye, les jeunes de Rewmi sont montés au créneau pour dénoncer la gestion de Papa Songo Diouf. Ce samedi, lors d’une conférence de presse, les jeunes partisans d’Idrissa Seck, dirigés par Mory Guèye, ont craché leur venin sur la gestion municipale de Pape Diouf.

A en croire le responsable des jeunes ‘’rewmistes’’, le maire est coupable d’avoir octroyé une dizaine d'hectares à des ministres et députés de l'APR. Il ajoute que Pape Diouf est en train de procéder à un bradage du foncier dans la commune, surtout avec l'autorisation de la construction du marché et de l'abattoir communal délivrée sans appel d'offres et l'octroi de parcelles de terres sans délibération.

Ainsi, Mory Guèye invite le président Macky Sall à mettre Nguékhokh sous délégation spéciale. Ne s’arrêtant pas là, il a promis de porter plainte contre le maire auprès du procureur de la République pour spoliation des terres de sa commune. Il compte aussi saisir les organes de contrôle, comme l'Ofnac, afin que des enquêtes soient diligentées sur ce qu'ils considèrent comme "d’énormes scandales".

Mais la riposte n’a pas tardé, avec les jeunes de la Cojer de Nguékhokh qui sont montés au créneau pour défendre Pape Songo Diouf. Lors d’une conférence de presse organisée hier, ils ont soutenu que les jeunes de Rewmi n'ont aucune leçon à donner, dans le cadre de la gestion du foncier. Aux yeux du porte-parole du jour, Omar Sagna, le patron de Mory Guèye est le premier à exercer une occupation illégale sur les terres de Nguékhokh. ‘’Idrissa Seck occupe 22 ha de façon illégale dans l'espace public maritime, bouchant ainsi le déversoir de la lagune de Somone. Donc, le premier à être dans l'illégalité’’, a-t-il martelé. Soutenant que cette sortie a des visées politiques, il invite Mory Guèye à attendre les joutes électorales pour descendre sur le terrain, s’il a des visées pour le poste de maire.

Sur cette lancée, le jeune ‘’apériste’’ a martelé : ‘’Toutes les allégations de Mory Guèye sont totalement fausses. Il est un spécialiste de la diffamation.’’

Mourtala Lô, Coordonnateur de la Cojer de Nguékhokh, de renchérir que les accusations de Mory Guèye ne sont pas fondées, puisque les appels d’offres ont été faits dans les règles. Brandissant les documents, il a invité le jeune opposant à ‘’se ranger et à savoir raison garder’’.

D’ailleurs, selon des sources proches de la municipalité, le maire envisagerait de porter plainte contre le jeune opposant.

IDRISSA AMINATA NIANG