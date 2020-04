Lors des prochaines 48 heures, le ciel s’éclaircira ‘’progressivement’’ sur la quasi-totalité du territoire, à l’exception du sud du pays où un temps ensoleillé prédominera. C’est ce qui ressort du bulletin météo publié hier par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim).

‘’La sensation de chaleur, bien que moindre par rapport à la semaine passée, se maintiendra à l’intérieur du territoire, particulièrement dans les localités centre-est et est du pays.

A Dakar, Mbour et Cap Skirring, le temps y restera plus ou moins clément. La fraicheur nocturne et matinale restera moins sensible sur l’ensemble du territoire. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents d’intensités faibles à modérées seront de nord à nord-ouest sur l’ensemble du territoire’’, prévient l’Anacim.