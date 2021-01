Un Sénégalais parti, il y a de cela quatre mois en Côte d’Ivoire, a été assassiné. Le présumé meurtrier a été arrêté.

Son rêve de venir en aide à ses parents ne se réalisera pas. El Hadj Badiane a été tué atrocement à Treichville, un quartier de la ville d’Abidjan. Les images parvenues à sa famille restée à Koungheul, dans la région de Kaffrine, montrent la tête du défunt fracassé et le sang qui gicle partout à ses côtés. La découverte macabre a été faite par des riverains du marché d’Adjamé, qui ont tout de suite informé la gendarmerie de ladite localité, renseigne El Hadj Mbargane Diop.

Ce dernier, qui avait pris le regretté Badiane sous son aile protectrice, d’informer : ‘’Lorsque je suis revenu de voyage, j’avais constaté que le jeune n’avait pas passé la nuit dans la maison. Le lendemain, j’ai entamé des recherches qui se sont avérées infructueuses. C’est après que je me suis résigné à appeler sur son téléphone et c’est le commandant de la gendarmerie qui me répond pour me convoquer séance tenante. Arrivé sur les lieux, il m’informa de la découverte macabre.’’

Aussitôt, il a informé le consul général Abdoul Aziz Ba qui est entré en contact avec le ministre des Affaires étrangères. A ce jour, toutes les formalités ont été faites. Reste à savoir quand est-ce que le corps sera rapatrié et mis à la disposition des parents du jeune dont l’assassin a été arrêté.

Cet énième assassinat pose la problématique de la protection des Sénégalais établis à l’extérieur.

Boucar Aliou Diallo