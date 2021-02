Les histoires de vente illégale de parcelles commencent à polluer l’atmosphère à Diourbel où un agent du cadastre et deux rabatteurs ont été mis aux arrêts. Ils sont présentement en garde à vue au commissariat de Diourbel, en attendant leur déferrement au parquet, ce lundi.

Une affaire rocambolesque de vente de parcelle secoue la Division régionale du cadastre de Diourbel. Une dame répondant aux initiales de M. ND., en charge de l’établissement des extraits de plan, a été citée par un des rabatteurs qui, selon des sources bien informées, a été à l’origine de la vente de la parcelle en question à un émigré. Elle aurait, d’après ces mêmes sources, reçu de l’argent d’un rabatteur du nom de Hanne, plus connu sous le surnom de ‘’Baye Peul’’. Ce dernier est poursuivi pour escroquerie et vente illégale de parcelle appartenant à un ancien émigré.

Courtier, il était en même temps homme de confiance de l’acquéreur. C’est d’ailleurs en cette qualité que ce dernier s’est décidé à acheter le terrain situé en face du lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba, à 12 millions F CFA. Sauf que le vrai propriétaire de la parcelle, un émigré, eut vent de la vente. Il a porté plainte contre le courtier. Qui, en retour, a mouillé les deux autres personnes incriminées. Arrêtés, ils sont en garde à vue au niveau du commissariat urbain de Diourbel, depuis jeudi. Ils seront présentés au procureur de la République près le tribunal de grande instance, ce lundi.

Mais déjà, des médiateurs s’activent pour que l’acquéreur de la parcelle accepte de reprendre son argent. A ce jour, l’intégralité de l’argent a été collectée et pourrait être remise à la personne escroquée.

Néanmoins, en dépit de ce paiement, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel serait décidé à ouvrir une enquête, parce que les litiges fonciers commencent à prendre des proportions insoupçonnées dans la région.

Une plainte contre le chef de la Division du cadastre

Outre ces trois personnes incriminées, une plainte a été déposée contre le chef de la Division du cadastre concernant une autre affaire foncière. Dans ce service, les usagers ne cessent de dénoncer certaines pratiques. En effet, pour l’établissement d’un extrait de plan, il faut, en sus des 16 700 F CFA à payer aux impôts, 10 000 F CFA à remettre à la secrétaire, sans aucun reçu le matérialisant. Dans la région de Diourbel, les problèmes fonciers commencent à prendre des proportions insoupçonnées. Les litiges fonciers répertoriés par les services du ministère de l’Intérieur font état de plus de 20 affaires. Certaines sont même pendantes devant la justice.

C’est d’ailleurs tout le sens du combat d’Ousmane Mbacké Ndiaye. Se présentant comme une vigie du foncier, l’ancien pensionnaire de l’Orchestre national du Sénégal multiplie les plaintes contre des spoliateurs de terrains. Il ne cesse d’alerter les hautes autorités du pays et certaines structures comme l’Ofnac pour que ces pratiques d’une autre époque cessent.

Boucar Aliou Diallo