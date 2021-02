La Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans 2021 se déroule du 14 février au 6 mars en Mauritanie. Cette édition sera particulière puisque ce sera la première à 12 équipes mais qu’elle ne sera pas qualificative pour un Mondial U20 annulé à cause du Covid.

Du 14 février au 6 mars, la Mauritanie va accueillir le premier grand tournoi continental de football de son histoire. La Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans (U20) 2021 va en effet se dérouler à Nouadhibou et surtout à Nouakchott. La capitale hébergera deux groupes. Pour la première fois dans l’histoire de la Can U20, il y aura 12 équipes participantes, contre 8 auparavant. Elles sont réparties dans trois poules de quatre équipes, dont les premiers, deuxièmes et deux meilleurs troisièmes, disputeront les quarts de finale.

Le programme est donc séduisant même si un événement est venu ternir un peu le tableau. Les demi-finalistes de cette compétition se qualifient généralement pour la Coupe du monde des moins de 20 ans. Mais la Fédération internationale de football (Fifa) a décidé d’annuler le Mondial 2021 en Indonésie, crise du Covid oblige.

Une Can U20 très ouverte

Résultat : cette phase finale servira uniquement à déterminer quel pays dispose des meilleurs jeunes, dans cette catégorie d’âge, sur le continent. Un enjeu dont le résultat final est loin d’être prévisible : aucun des pays ayant brillé lors des deux précédentes éditions, en 2017 en Zambie et en 2019 au Niger, n’est présent en Mauritanie. Il s’agit du Mali, vainqueur en 2019, de la Zambie sacrée en 2017, du Sénégal, finaliste en 2017 et 2019, de la Guinée, 3e en 2017, du Nigeria, 4e en 2019, et de l’Afrique du Sud, 3e en 2019 et 4e en 2017.

Dans ces conditions, le Cameroun, qui a remporté la Coupe d’Afrique des moins de 17 ans en 2019, est-il favori ? Pas sûr, tant le groupe de joueurs présents en Mauritanie n’a rien à voir avec celui vainqueur de la dernière Can U17. Les jeunes Camerounais auront quoiqu’il en soit l’occasion de montrer ce qu’ils ont dans le ventre, en match d’ouverture, face aux jeunes Mauritaniens.

Compétition en coulisses

Cette compétition sera également importante en coulisses. À un mois des élections à la Confédération africaine de football (Caf), les candidats à un siège au Comité exécutif de la Caf, au Conseil de la Fifa, et surtout à la présidence de la Caf, sont en pleine campagne. Pour le Président de la Fédération mauritanienne, Ahmed Yahya, qui veut devenir le patron du foot africain, une Can U20 réussie serait un argument supplémentaire en vue du scrutin prévu le 12 mars à Rabat.

RFI.FR