Serigne Babacar Sy Mansour a mis à profit, avant-hier, la cérémonie officielle du Gamou, pour recadrer ceux qui caricaturent le Prophète Mouhamed (PSL). Le khalife général des tidianes s’est également attaqué aux mauvais comportements dont font montre des citoyens de ce pays, notamment les jeunes.

On s’y attendait ! Le khalife général des tidianes n’est pas allé par quatre chemins pour dénoncer avec vigueur les caricatures du Prophète Mouhamed (PSL). Avant-hier, lors de la cérémonie officielle de l’édition 2020 du Gamou, Serigne Babacar Sy Mansour, par le biais du porte-parole du jour, El Hadj Pape Makhtar Kébé, a dit toute sa colère et s’est indigné des caricatures sur le Prophète.

De telles pratiques se répètent et ne datent pas d’aujourd’hui, a-t-il indiqué. Il considère qu’elles sont à bannir une bonne fois pour toutes. ‘’Personne ne cautionne ce genre de choses. Il y a quelque temps, on parlait d’homosexualité, de clubs nudistes. Aujourd’hui, on parle de caricatures du Prophète Mouhamed. Nous sommes contre cette attitude. Nous fustigeons ces caricatures faites sur le Prophète. C’est inconcevable. Nous pouvons pardonner. Par contre, il est clairement dit que le pardon peut être accordé à celui qui s’est repenti. Mais celui qui caricature le Prophète mérite la mort’’, tonne Serigne Babacar Sy Mansour.

Le guide religieux de rappeler que cela n’est pas sans conséquence. ‘’Chacun est libre d’offenser le Prophète et d’en rigoler. Je ne demande à quiconque d’enclencher une bataille contre les Blancs qui s’attaquent à l’islam. Des autorités étatiques ripostent contre ces attaques. Nous devons agir, avant que les choses ne dégénèrent. Si nous restons les bras croisés, cette situation peut s’aggraver et pourra avoir des conséquences irréversibles’’, tempête-t-il.

Très irrité contre ceux-là qui s’adonnent à ces pratiques, le khalife général des tidianes demande, néanmoins, à tous de cultiver la paix sociale pour le bien de toutes les nations et des peuples. Pour lui, la paix sociale est un élément fondamental dans la marche et le développement des pays. ‘’Quelle que soit notre confession religieuse, nous avons besoin d’une paix sociale durable dans le monde entier. C’est pour cette raison que nous devons tout faire pour la cultiver. Nous devons tous nous inscrire dans cette dynamique, aux fins de préserver les liens de fraternité qui nous unissent’’, recommande Serigne Babacar Mansour.

Prostitution, alcoolisme, dépigmentation, adultère, émigration clandestine…

Même si la Nuit du Prophète n’a pas été célébrée cette année dans la ville sainte de Tivaouane dans les mêmes conditions que lors des éditions précédentes, du fait de la pandémie, le successeur de feu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine a tenu à délivrer son message annuel. Cette année encore, le message du khalife a été consistant et riche en recommandations. Les thèmes : prostitution des jeunes filles, alcoolisme, dépigmentation, adultère… ont été développés. Le marabout a invité à un retour vers Allah le Tout-Puissant.

‘’Dans le monde actuel, les gens se comportent comme les animaux. De nos jours, l’adultère est commis sans honte. C’est dangereux. Pire, on voit des hommes mariés qui copient des non-musulmans et s’offrent des maitresses ; les femmes, des amants. Pour sortir de toutes ces pratiques, on doit se frayer un chemin pour retourner vers Dieu’’, recommande Serigne Babacar Sy Mansour dans son message délivré par Pape Makhtar Kébé.

Abordant l’alcoolisme et la consommation de drogue, l’autorité religieuse a indiqué que c’est déplorable. Mais en ce qui concerne l’épineuse question de la prostitution des jeunes filles, le khalife demandé à chacun de prendre ses responsabilités pour faire cesser cette pratique. Chacun, dit-il, doit penser au jour du jugement dernier. Les mauvaises habitudes foisonnent, constate-t-il. ‘’Rien que pour obtenir des biens éphémères, des jeunes se prostituent. Pourtant, tout ce qu’ils consomment est illicite. N’eût été la miséricorde divine, on devrait tous être punis’’.

Ainsi, il indexe la responsabilité des parents dans le comportement qu’adoptent leurs enfants. Le khalife général des tidianes rappelle qu’il leur ‘’sera reproché le laisser-aller et faire dans leurs familles’’. Car, à ses yeux, un père de famille ne doit pas cautionner que son épouse ou encore sa fille se dépigmente ou qu’elles portent des habits indécents. Si cela arrive, dit-il, le bon Dieu pourrait demander des comptes au chef de famille.

S’agissant de l’exacerbation du phénomène de l’émigration clandestine, le khalife préconise des solutions optimales pour fixer les jeunes au Sénégal. Serigne Babacar Sy Mansour n’a pas manqué de présenter ses condoléances et celles de la famille de Mame Maodo à toutes les familles qui ont perdu des proches, lors de la périlleuse traversée de la Méditerranée.

Lutte contre la Covid-19

Au tout début de la pandémie au Sénégal, le khalife général des tidianes a pris une série de mesures pour aider à rompre la chaîne de transmission.

Hier, le ministre de l’Intérieur a dit tous ses remerciements à celui qui a été un acteur clé dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Une maladie qui a fait plus de 320 morts au ‘’pays de la Téranga’’. Selon le représentant du chef de l’État à cette cérémonie officielle, Serigne Babacar Sy Mansour a été constant et a fait de la lutte contre la Covid-19 un véritable sacerdoce.

‘’Vous étiez le premier guide religieux à avoir porté un masque en public. Vous étiez sorti en public avec le masque, au point que les gens ont eu du mal à vous reconnaître. Vous avez respecté à la lettre les recommandations des autorités sanitaires de ce pays. Mieux, pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, vous avez demandé la fermeture des mosquées et annulé tous les grands rassemblements, lors des événements religieux, notamment le Ziar et le Gamou. Nous vous disons toute notre gratitude’’, a dit Aly Ngouille Ndiaye.

Poursuivant ses remerciements, le ministre de l’Intérieur a fait le ‘’link’’ entre la décision du khalife général des tidianes et celle qui avait été prise par son grand-père, Mame Maodo Malick, dans des circonstances identiques. En 1919, lors de la peste qui secoua le monde entier, Mawlana Cheikh El Hadj Malick Sy avait, dans une lettre, invité les fidèles à ne pas enfreindre les recommandations édictées par les médecins pour contrer la maladie. Pour Aly Ngouille Ndiaye, Serigne Babacar Sy Mansour n’a fait que suivre ce qu’avait fait Mame Malick.

‘’Venant de vous, cela ne nous surprend guère, dans la mesure où vous l’avez hérité de Mame El Hadj Malick Sy. Tout comme vous, Seydi El Hadj Malick Sy avait connu une pandémie. Pour protéger les fidèles et le peuple sénégalais, il avait écrit une lettre dans laquelle il appela au respect scrupuleux des recommandations des autorités sanitaires (…). Il avait pris cette décision pour aider à freiner la pandémie. Et vous aussi, vous l’avez fait. Alors, nous vous disons encore merci’’, a-t-il renchéri.

Le ministre de l’Intérieur a sollicité, ensuite, des prières afin que le Sénégal puisse se débarrasser très vite de cette pandémie.

Par ailleurs, il a fait part au khalife des tidianes de la volonté du chef de l’État d’achever tous les chantiers entamés dans la ville sainte de Tivaouane. Il s’agit des travaux d’assainissement, d’extension de l’électricité, de l’hôpital, etc.

