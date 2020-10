GUINEE Deux vice-présidents de l’UFDG arrêtés, après avoir rencontré les émissaires internationaux Des représentants de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) ont rencontré, hier, lors d’une réunion, la mission de la CEDEAO, de l’Union africaine et de l’Organisation des Nations Unies. Seulement, après la discussion, deux d’entre eux auraient été arrêtés par des éléments appartenant à la police. En tout cas, si l’on en croit Cellou Dalein Diallo. ‘’Au sortir de la réunion avec la mission de la CEDEAO, de l’UA et des NU à laquelle ils ont participé, Fodé Oussou Fofana et Kalémodou Yansané, tous deux Vice-Présidents de l’UFDG, ont été kidnappés par la police et conduits vers une destination inconnue’’ a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux. Sans décolérer, le président de l’UFDG a mis ce qu’il assimile à un kidnapping de ses partisans sous la faute des trois organisations africaines et internationale : ‘’Leurs institutions sont les seules responsables de l’incarcération des deux vice-présidents de l’UFDG.’’ Le kidnapping de Kalémodou Yansané et de Fodé Oussou Fofana ‘’par la police d’Alpha Condé’’, ajoute-t-il, au sortir de la réunion avec ces émissaires, ‘’est une preuve éloquente du peu de respect et de considération que le despote guinéen accorde à ces émissaires’’.