Deux Mbacké-Mbacké ont été condamnés, hier, par le juge des flagrants délits de Dakar, à 2 ans dont 3 mois ferme pour escroquerie et charlatanisme. Serigne Moustapha Mbacké et Serigne Saliou Mbacké ont ruiné un commerçant, en lui prodiguant des offrandes de chameaux, bœufs, porcs, or…

Alors qu’il était dans le pétrin et voulait fructifier ses affaires, Moustahine Ndongo a fini par être ruiné. Ses affaires ont périclité et il est sous le coup d’une plainte pour abus de confiance portant sur 70 millions de francs CFA. Le déclin du commerçant a commencé, lorsqu’il a fait la connaissance de Serigne Moustapha Mbacké. Celui-ci l'a mis en rapport avec Serigne Saliou Mbacké, en le présentant comme un marabout faiseur de miracles et qui l’a rendu milliardaire. Présenté sous le nom de Djily Bousso, ce dernier lui a fait croire qu’il pourrait l'aider à amasser une fortune, grâce à son pouvoir mystique.

Pour mieux l’appâter, les deux individus l’ont conduit à Mermoz, en lui montrant une mallette remplie de billets de banque. Mais très ingénieux, ils ont demandé à la partie civile de faire des offrandes en tout genre, notamment des numéraires d'un montant de 7,150 millions de francs CFA, ainsi que des bêtes pour satisfaire la demande des esprits.

Sur ces entrefaites, ils ont réclamé au plaignant des parfums et de l'encens d'une valeur de 9,5 millions de francs CFA. Une bougie achetée à 1 million et de l'or d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Sans compter les offrandes de 16 bœufs, 4 moutons, 4 porcs, 14 chameaux... ‘’J’étais endetté et je devais beaucoup d’argent aux banques. Mais quand j’ai fait la connaissance de Saliou et Moustapha, j’ai commencé à avoir des soucis avec mes collaborateurs’’, a regretté la partie civile.

Attraits, hier, à la barre des flagrants délits de Dakar pour charlatanisme et escroquerie, Serigne Saliou Mbacké et Serigne Moustapha Mbacké ont clamé leur innocence. Pour se dédouaner, le premier nommé soutient qu’il n’a reçu que 22 millions. ‘’On a acheté 8 bœufs, 4 porcs et 14 chameaux. Je ne suis pas au courant des parfums et encens’’, a-t-il tenté de se défendre. Précisant que Djily est juste un surnom, Serigne Saliou a reconnu avoir encaissé 22 millions destinés aux offrandes.

Pour sa part, Moustapha Mbacké a balayé d’un revers de main toutes les accusations portées à son encontre. ‘’Je n'ai pas vu la mallette d’argent dont il parle et je ne suis pas au courant des offrandes portant sur des parfums et encens’’, s’est défendu Serigne Moustapha.

A l’en croire, seul 9,450 millions ont transité entre ses mains et Moustakhine Ndao les avait remis à Serigne Saliou en guise d’’’adya’’ pour le Magal. Par ailleurs, le prévenu a contesté avoir reçu 6 millions de la part d’Ousmane Samb, partie civile absente. Quant à Abass Niang, poursuivi pour complicité, il a soutenu que son seul tort est d’avoir été présent au moment de l’arrestation de ses co-prévenus.

Ayant des doutes sur l’identité des prévenus, Me Amadou Diallo, conseil de la partie civile, a réclamé pour son client la somme de 70 millions de francs CFA. ‘’Mon client doit comparaître devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance à cause des prévenus’’, a plaidé l’avocat.

Le représentant du ministère public a requis 2 ans de prison ferme contre les prévenus. Les conseils de la défense ont, à tour de rôle, demandé la relaxe pure et simple de leurs clients.

Au terme des plaidoiries, le tribunal a relaxé Abass Niang. Seuls les deux Mbacké-Mbacké ont été condamnés à 2 ans dont 3 mois ferme. Reconnus coupables d’escroquerie et de charlatanisme, ils doivent rembourser 30 millions de francs CFA à la partie civile.

AMINATA DIALLO