Le portier des Blues de Chelsea qui assurait le weekend dernier son 7e clean-sheet de la saison, est revenu, via le site du club, repris par Wiwsport, sur leur dernière sortie soldée par une défaite amère face aux Foxes de Leicester. L’international sénégalais considère que son équipe manque un peu de constance actuellement. ‘’Nous voulions bien commencer, mais nous nous sommes mis en danger sur un coup franc pour lequel nous n’étions pas prêts, puis sur un corner sur lequel ils ont marqué le premier but’’, a déclaré Mendy. ‘’Nous savions à l’avance qu’ils formaient une équipe contre laquelle il est difficile de revenir. Nous avons essayé d’aller de l’avant, avec trop peu d’occasions pour vraiment les inquiéter’’, a-t-il ajouté.

Mendy a poursuivi en pointant du doigt ce qui ferait défaut à Chelsea, ces derniers temps : ‘’Ce qui nous manque pour le moment, c’est la constance, être bons pour tout le match. Nous avons souvent une mauvaise entame de match, concédons un but et il est trop difficile de revenir au score. Nous devons trouver plus de constance dans les matchs pour pouvoir dépasser ce niveau d’équipe’’. Toutefois, l’ancien portier de Rennes pense déjà à la phase retour du championnat où il faudra rectifier le tir. ‘’C’est difficile à expliquer, car nous étions en bonne forme et ensuite nous nous sommes mis en difficulté. C’est arrivé très rapidement. Nous devons nous concentrer sur la phase retour maintenant et nous rapprocher des niveaux auxquels nous étions. C’est à nous de redresser la situation actuelle et surtout d’en montrer plus. Nous devons rester ensemble et rester aussi positifs que possible, pendant ce moment délicat’’, conclut-il.

Un discours qui devra être entendu dans le vestiaire des Blues, maintenant, qu’ils échouent à la huitième place du classement. Chelsea devra se ressaisir, dimanche prochain en match de FA Cup face à Luton Town, avant de recevoir Wolverhampton, mercredi prochain à Stamford Bridge.