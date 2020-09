L’Organisme national de coordination des activités de vacances (Oncav) a signé, hier, un accord de collaboration avec la Direction des eaux et forêts, chasses et de la conservation des sols (DEFCCS), au ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD). C’est pour une meilleure prise en compte dans les activités du navétane des questions relatives à la gestion de l’environnement et du cadre de vie.

Comme tous les pans de la vie, le mouvement navétane a vu son calendrier 2020 chamboulé par la crise sanitaire. Ce n’est pas pour autant que l’Organisme national de coordination des activités de vacances (Oncav) va croiser les bras et attendre la fin de la pandémie de Covid-19. A défaut de tenir leurs compétitions de football, les dirigeants du navétane ont décidé de se consacrer à d’autres activités citoyennes telles que la lutte contre le coronavirus ou la préservation de l’environnement.

C’est dans ce dernier cadre que l’Oncav a signé, hier, un protocole de collaboration avec la Direction des eaux et forêts, chasses et de la conservation des sols (DEFCCS) au ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD). Ainsi, ces deux entités comptent mettre en synergie leurs actions pour un Sénégal vert. Le président de l’Oncav a profité de la cérémonie de signature pour exprimer ‘’l’engagement sans réserve’’ de l’instance qu’il dirige au programme ‘’cher au président de la République’’ (PSE vert, Plan de reforestation durable du territoire national).

‘’Notre présence dans le secteur de l’environnement était timide. A partir d’aujourd’hui, elle sera permanente. Cela veut dire que partout dans le Sénégal, le navétane sera présent dans tous les programmes du ministère’’, assure Amadou Kane.

Avec le présent accord le liant à la DEFCCS, soutient le 4e vice-président à la Fédération sénégalaise de football, les activités de l’Oncav ne se limiteront plus au reboisement, mais iront également dans le sens de la surveillance de l’environnement. Pour y arriver, M. Kane espère s’appuyer sur le nombre important des membres du mouvement navétane. ‘’Nous irons dans les coins les plus reculés du pays. Nous sommes 7 613 ASC, 660 zones, 45 Odcav et 14 Orcav. Il y a un représentant de l’Oncav partout dans le pays’’.

D’ailleurs, le ministre de l’Environnement salue l’adhésion des dirigeants du navétane à l’effort de guerre. ‘’Ces organisations, de par leur capacité de mobilisation et leur présence partout sur le territoire national, constituent une force et un atout pour la mise en œuvre d’actions en faveur du reboisement et de la préservation de l’environnement’’, se réjouit Abdou Karim Sall. Face à la dégradation des écosystèmes et des ressources, M. Sall est convaincu que l’implication de la jeunesse et du mouvement sportif, ‘’jusque-là limitée à des actions ponctuelles’’, peut constituer un levier important pour la préservation et la gestion durable de l’environnement.

Ainsi, il invite cette couche de la société à sortir ‘’des sentiers battus pour développer des actions innovantes en faveur du développement du sport et de la protection de l’environnement, dans un but de promouvoir le développement durable’’.

D’ailleurs, le président de l’Oncav a invité le ministre à trouver ensemble la solution face à la carence des espaces verts dans les grandes villes, surtout à Dakar.

Dans le cadre de l’accord de collaboration, la Direction des eaux et forêts, chasses et de la conservation des sols va ‘’accompagner les associations sportives et culturelles (ASC) dans la réalisation d’activités de reboisement, susciter le sens de la citoyenneté à l’endroit des jeunes dans le domaine de la gestion de l’environnement et du cadre de vie’’. Il s’agira aussi de ‘’responsabiliser les jeunes dans les activités de gestion des ressources forestières et de la réussite des réalisations en matière de reboisement en milieu urbain et rural’’. Le ministre a émis le souhait que les ASC soient rebaptisées ‘’ASCE’’ (Association sportive, culturelle et environnementale).

