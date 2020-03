Les notaires stagiaires admis lors du seul concours national organisé au Sénégal, entament une grève de la faim, après la prière de ce vendredi.

Les 22 notaires stagiaires affichent leur détermination à poursuivre le combat qui, selon eux, est pour le moment sans fin. Le président du collectif, El Hadj Mansour Diop, annonce une grève de la faim à partir d’aujourd’hui (après la prière du vendredi). Le lieu du démarrage de la grève sera communiqué, informe-t-il. Ce pour éviter tout sabotage, car il signale qu’hier, ‘’des pratiques indignes ont conduit à court-circuiter le lieu prévu pour empêcher la tenue de la rencontre’’.

‘’Nous comprenons les exigences de notre profession, nous en sommes dignes. Mais ce n’est pas un droit, mais un devoir’’, a-t-il souligné. Cette grève de la faim est un sacrifice pour eux.

El Hadj Mansour Diop constate et dénonce ceci : ‘’Les responsables de cette situation ne sont pas autour de cette table. Tous ceux qui tirent les ficelles empêchant de manière secrète au gouvernement, au ministère de la Justice, à la présidence de la République de prendre les actes concrets de notre nomination sont les seuls responsables de cette grève de la faim et nous les interpellons directement. Jusqu’à présent, nous n’avons cité personne, mais nous les avertissons encore une fois : si l’on nous pousse à bout, nous ne manquerons pas, dès demain (aujourd’hui), de publier un communiqué qui dira exactement qui sont ceux et celles qui sont responsables de cette situation. Nous en appelons à la responsabilité des uns et des autres pour régler cette crise et aller au-delà’’.

Monsieur Diop assure qu’ils ne demandent pas l’impossible, mais le droit d’exercer la profession qu’ils ont choisie. Sept ans après avoir été admis à un concours national, ils indiquent qu’ils ne parviennent pas à s’installer officiellement. Ils rappellent leurs arguments à l’endroit des autorités et attirent leur attention sur le fait qu’ils ne comprennent plus les lenteurs persistantes dans leur nomination, alors qu’officiellement, disent-ils, rien ne s’y oppose.

‘’L’ouverture immédiate du concours et une plainte contre les notaires’’

Le coordonnateur du Regroupement des diplômés sans emploi, Yves Nzalé, apporte son soutien à ces 22 notaires. Il indexe l’Etat du Sénégal qui, à ses yeux, a mis ces jeunes admis à un concours national dans cette situation. Il exige l’ouverture immédiate du concours d’accès à la profession de notaire qui a été arrêté en 2013. ‘’Comment peut-on comprendre qu’au Sénégal, qu’il n’y ait que 51 notaires pour 16 millions de Sénégalais ?’’, s’interroge-t-il.

Le Regroupement des diplômés sans emploi va saisir la justice afin de porter plainte contre l’Ordre des notaires pour rupture d’égalité. Et il demande au ministre de la Justice, Malick Sall, de prendre ses responsabilités par rapport à cette situation qui, à son avis, renforce le nombre de jeunes sans emploi au Sénégal. Il souhaite solennellement que l’âge de la retraite soit fixé à 65 ans. ‘’On ne peut pas être notaire à vie’’, dénonce-t-il.

Maitre Christophe François Diouf souligne qu’ils vivent une nébuleuse dans le notariat, l’une des heures les plus sombres. Selon lui, depuis sept ans, l’Etat du Sénégal refuse de décerner aux jeunes, qui ont réussi à un concours national où il y avait plus de 800 candidats et dont les lauréats s’élevaient à 22, après avoir satisfait leur stage correctement, des diplômes. Selon ce dernier, rien ne justifie l’absence de ce décret de nomination. Ils disent ne pas comprendre, contrairement à la déclaration des Droits de l’homme où chaque personne a une dignité à préserver au nom de l’emploi et que des gens qui ont eu à réussir un concours national soient laissés en rade pour des raisons injustifiées. Il reste convaincu que la nomination des notaires ne grève en rien les finances publiques. Il dit ne pas comprendre que ‘’dans une profession où il y a plus de notaires qui ont 70 ans, qu’il y ait une jeunesse qui est là et que l’on continue à privilégier cette frange de la population au détriment des jeunes’’.

‘’Que des personnes qui sont sorties des universités de Dakar, de Saint-Louis et de Ziguinchor soient sacrifiées’’, Me Christophe François Diouf qualifie ‘’ce geste de méchant’’. C’est même une ‘’bêtise’’, selon lui. Par conséquent, ils disent qu’ils ne baisseront pas les bras dans ce combat de principe, quoi qu’il leur en coûte. Cheikhou Sarr ajoute qu’ils n’en peuvent plus ; ‘’c’est extrêmement grave, ce que l’Etat est en train de faire’’.

Toutefois, ils restent soudés dans ce combat et comptent le mener jusqu’au bout.

AIDA DIENE