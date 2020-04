Opposition, société civile, gouvernement, associations des consommateurs. Le président de la République a ratissé large, pour composer sa task force de surveillance des opérations du plan de riposte contre le coronavirus. Mais non sans choisir ses hommes.

Les 31 personnalités chargées de la surveillance des opérations menées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus sont connues. Par décret n°2020-977, le président de la République, Macky Sall, a nommé hier les membres du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force-Covid-19. L’équipe du général François Ndiaye, nommé le 19 avril dernier, sera composée de 6 représentants de ministères, 3 députés, 2 membres du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) et 2 autres du Conseil économique, social et environnemental (Cese).

On retrouve, dans ce pack réservé aux membres du gouvernement, entre autres, les représentants du ministère du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale (M. Ndiogou Diouf), du ministère des Finances et du Budget (M. Abdoulaye Samb) et du ministère de la Santé et de l’Action sociale (M. Assane Mbengue). L’Assemblée nationale verra Seydou Diouf de la majorité parlementaire, Toussaint Manga de l’opposition parlementaire et Issa Sall des non-inscrits porter ses voix. Quant au HCCT et au Cese, ils seront présentés, respectivement, par Lala Aicha Fall et Alioune Badara Faye, pour la première institution nommée et El Hadj Ibrahima Mbow, ainsi que Maïmouna Isabelle Dieng du Cese.

Les partis politiques sont aussi bien représentés dans Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force-Covid-19. L’on notera que 2 sièges sont réservés pour Nicolas Ndiaye et Aïssata Tall Sall de la majorité présidentielle. Idem pour les représentants de l’opposition que sont Habib Sy et Gnagna Touré, tandis que Pape Diop et Mohamed Massamba Sèye siégeront pour les non-alignés. Au titre des associations d’élus territoriaux, c’est le maire de Guédiawaye, Aliou Sall, et Adama Diouf qui seront à la table du général Ndiaye.

Tout ce beau monde fera place aux 3 représentants de la société civile, Oumar Diop, Alassane Seck et Mame Yacine Camara, ceux du secteur privé Bocar Sy et Mbagnick Diop, de même qu’aux syndicalistes Mademba Sock et Lamine Fall. L’avocat, Me Massokhna Kane, et Momar Ndao de l’Ascosen participeront au nom des consommateurs.

Il faut noter que sur rapport de Mahammed Boun Abdallah Dionne, le président de la République a bien choisi ses hommes, l’aile dure de l’opposition étant soigneusement évitée, malgré son invitation à participer à l’élaboration de cette riposte contre le Covid-19. Aucune personnalité distinguée dans les critiques de l’attribution des marchés sur le riz par le ministère du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale n’a été associée dans le comité.

Lamine Diouf