En Conseil des ministres ce mercredi, le chef de l’Etat est revenu sur la reprise des enseignements et apprentissages pour les classes d’examen, fixée au 2 juin 2020. A ce titre, il a lancé un appel à une mobilisation nationale, afin de compléter l’action de l’Etat.

Macky Sall a également demandé au ministre de l’Education nationale de prendre toutes les dispositions afin de faire respecter, par l’ensemble des composantes de la communauté éducative, les mesures d’hygiène sanitaires préventives préconisées. Il a, à cet effet, souligné l’impératif de se conformer scrupuleusement au protocole qui inclut le port systématique du masque dans les établissements scolaires et la distanciation physique.

Le président a, par ailleurs, insisté sur ‘’la nécessité de continuer la mise en œuvre du programme de modernisation de la pêche artisanale, avec le renouvellement des moteurs, des pirogues, l’aménagement des quais de pêche et des aires de transformation’’. Il a invité le ministre des Pêches, en relation avec le délégué général à l’Entreprenariat rapide des femmes et des jeunes, à veiller à l’extension du programme de renouvellement des camions frigorifiques.

Dans le cadre du soutien de l’Etat à l’horticulture et de la riziculture, il a demandé au ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural de mettre en place un dispositif spécial d’accompagnement des producteurs de la zone des Niayes et des vallées du fleuve Sénégal et de l’Anambé, afin d’assurer la continuité de leurs activités et d’optimiser la valorisation de leurs productions.