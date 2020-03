Au regard de la vitesse de propagation de l’épidémie du coronavirus à travers le monde, le Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer) invite les camarades à respecter plus que d’habitude les règles d’hygiène sur les campus universitaires qui drainent des foules au quotidien.

‘’Chers camarades, frères et sœurs étudiants, il nous faudra faire preuve d’une détermination inégalable pour faire face au coronavirus et ses ravages. Respectons scrupuleusement les mesures préventives, évitons de divulguer, à travers les réseaux sociaux, des informations erronées et susceptibles de faire accroître la psychose.

Communiquons davantage, sensibilisons dans nos familles et localités, et si nous conjuguons nos efforts à ceux des autres couches de notre nation, nous pouvons réussir à garder le virus loin de nos universités et bouter l’épidémie hors de nos frontières’’, a déclaré le coordonnateur Abdoulaye Diagne.

Ainsi, le Meer s’engage à ne ménager aucun effort pour parvenir à une prévention efficace dans les universités sénégalaises. Ces étudiants républicains n’ont pas manqué d’exprimer leur solidarité au président de la République et à son gouvernement. Car, selon eux, ‘’les mesures prises jusque-là et les moyens mobilisés permettent de présager une bonne politique de gestion de cette crise qui affecte le système sanitaire universel’’.