La situation de la Covid-19 au Sénégal a évolué, du 3 au 5 avril 2020. Ainsi, un deuxième cas de décès a été noté le vendredi, ainsi que le retour des cas communautaires, samedi et dimanche. Toutefois, dans son allocution à la nation, à la veille de la fête de l’indépendance, le chef de l'État a annoncé 64 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur de la santé.

La fermeture des frontières sénégalaises, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, commence-t-elle à avoir des effets ? En tout cas, hier dimanche, le Sénégal n’a pas enregistré de cas importé. D’après le ministre de la Santé et de l’Action sociale qui faisait la situation du jour, ‘’sur 92 échantillons testés, 3 sont revenus positifs’’. Il s’agit, selon Abdoulaye Diouf Sarr, de 2 cas contacts suivis et 1 cas issu de la transmission communautaire. Et, parallèlement, renseigne le maire de Yoff, le Sénégal comptabilise 10 nouveaux malades guéris.

Seulement, ce qui a le plus intrigué les Sénégalais, durant ce week-end qui a été marqué par la commémoration en toute sobriété de la fête de l’Indépendance, c’est le retour des cas communautaires.

Deux nouveaux cas ont été, en effet, décomptés, le samedi et le dimanche, par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ainsi, sur 177 testés réalisés le 4 avril, 12 nouveaux cas ont été identifiés dont 1 importé, 10 contacts et 1 cas issu de la transmission communautaire. Au même moment, 6 malades guéris ont rejoint leurs domiciles respectifs.

Toutefois, à l’entame de sa communication, ce samedi, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a annoncé un deuxième décès lié à la pandémie. ‘’Le vendredi 3 avril, à 20 h, le Sénégal a enregistré son second cas de décès lié à la Covid-19. Il s’agit d’une Sénégalaise âgée de 58 ans qui était hospitalisée au Service des maladies infectieuses et tropicales. Je présente, au nom du président de la République, Son Excellence Macky Sall, du gouvernement et du peuple sénégalais, mes condoléances à sa famille, ses proches’’, a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr.

Pour la journée du vendredi, le Sénégal a effectué 153 tests, dont 12 positifs. Il s’agit ainsi de 7 cas importés et de 5 cas contacts, en plus de 11 malades déclarés guéris. Par conséquent, jusqu’à la date d’hier, 222 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 82 guéris, 2 décédés, 1 évacué et 137 sous traitement.

Par ailleurs, le chef de l’État, dans son discours à la nation le 3 avril dernier, veille de la fête de l’indépendance, n’a pas manqué de rappeler les circonstances particulières de la célébration de cette année. Macky Sall a salué, à nouveau, la disponibilité, le dévouement, le courage, la compétence et surtout le professionnalisme du personnel de santé, au premier plan de cette lutte. Le président Macky Sall a annoncé, par la même occasion, la mise sur pied d’un programme de résilience économique et sociale pour, dit-il, renforcer, entre autres, le système de santé et soutenir les ménages.

Dans ce programme de quatre axes, la santé est le secteur prioritaire avec un soutien à hauteur de 64,4 milliards, pour couvrir toutes les dépenses liées à la riposte contre la Covid-19. Il s’ensuivra les appuis destinés aux ménages, à la diaspora et aux entreprises.

HABIBATOU TRAORE