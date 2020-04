Les contaminations causées par la transmission communautaire prennent une courbe exponentielle, dans le département de Mbacké. Hier, 6 nouveaux cas sont venus s’ajouter aux autres déjà internés à Darou Marnane. Alors que les populations s'impatientent pour la mise à disposition des denrées alimentaires.

Tel un volcan en dormance, la Covid-19 s’est réveillée. Dans l’agglomération de Touba-Mbacké, la pandémie continue sa marche silencieuse. Hier, 8 personnes ont été testées positives. Parmi ces personnes infectées, 6 l’ont été par la transmission communautaire dont l’un habite la commune de Mbacké. Les deux autres sont des cas contacts.

Ainsi, il est noté que, depuis le 10 mars dernier, 56 cas d’infection au virus ont été enregistrés dans la zone. La première vague avait été enregistrée le 2 mars dernier avec, à la clé, le premier cas d’infection d’un Sénégalais au coronavirus. A l’heure actuelle, 31 personnes sont internées au centre de traitement de Darou Marnane.

Face à cette recrudescence de la maladie, les autorités sanitaires n’excluent pas la détection précoce pour l’endiguer purement et simplement. Hier, le préfet du département de Mbacké, accompagné du sous-préfet de Ndame et des forces de défense et de sécurité de Touba et de Mbacké, a effectué une visite des marchés desdites communes pour s’enquérir de l’effectivité de la mesure de fermeture. Les rares récalcitrants ont été contraints de fermer boutique et de respecter l’arrêté préfectoral qui suspend les activités de vente des commerces de denrées alimentaires pendant trois jours.

Dans ce département de Mbacké, nouvel épicentre de la Covid-19, avec la fermeture des marchés durant trois jours, pour les vendeurs de denrées alimentaires, et une semaine pour les commerçants des autres produits, il urge de prendre des mesures de distribution des denrées alimentaires promises par l’Etat du Sénégal. Plusieurs personnes interrogées confient que leur activité principale est le commerce et que la majorité s’active dans le secteur informel. La lenteur notée dans la mise à disposition de ces denrées alimentaires pourrait créer l’effet contraire, car les gens crient déjà famine.

Boucar Aliou Diallo