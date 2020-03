Le Coronavirus met tout le monde du football en alerte, et c'est l'Euro 2020 qui pourrait être menacé, voici votre revue de presse du vendredi 3 mars 2020.

La France dans l’expectative

Le Coronavirus fait la Une du journal L’Équipe qui s’interroge : « on arrête tout ? » Alors que le président de la République a annoncé des mesures fortes hier soir, celles-ci s’appliquent au football et plus largement au sport en général. Et c’est désormais officiel, la Ligue 1 et la Ligue 2 sont suspendues jusqu’à nouvel ordre ! Dans ces conditions, c’est aussi l’Euro 2020 qui pourrait être repoussé d’un an car les calendriers en seraient totalement bouleversés. En Une du Parisien, il est aussi question du championnat d’Europe des Nations et l’inquiétude règne à trois mois de la compétition. En couverture de la Provence, on retrouve une déclaration forte d’André Villas-Boas, qui n’est pas seulement liée au sport : « la santé de tous est plus importante que le foot », le technicien portugais a été entendu puisque c’est l’arrêt total du championnat !

L’Espagne garde le moral

En Espagne, on se veut optimiste et combatif ! Pour Marca : « nous allons te battre Covid 19 ». Le journal madrilène revient sur la décision des instances nationales de suspendre pour deux semaines la Liga et la mise en quarantaine du Real Madrid, après la contamination d’un joueur de basket du club. Le journal AS revient aussi sur cette situation particulière. La Ligue des Champions et l’Europa League sont en danger. L’UEFA va se réunir en urgence mardi prochain pour prendre une décision. Pour le journal valencian Super Deporte, « c’est l’effondrement » ! Le football est aussi touché par la pandémie et c’est le futur des compétitions qui est très incertain. De son côté le journal catalan Sport s’interroge sur la suite des événements si le championnat venait à ne pas reprendre : « Le Barça serait-il champion ? Qui va décider ? 22 équipes prendront-elles part au championnat la saison prochaine ? Que devient la Ligue des champions ? » Autant de questions qui restent sans réponse pour le moment.

Le message de soutien de l’Italie aux joueurs contaminés

En Italie, pays le plus touché par le coronavirus, l’Europe est en délire. De la Ligue des champions à l’Euro, tout est en péril. Au-delà du football, c’est aussi la société qui est menacée. La Juventus a mis 121 personnes du club, y compris le président Andrea Agnelli, en confinement après la contamination de Daniele Rugani. Un deuxième international italien a également été touché, il s’agit de Manolo Gabbiadini, l’attaquant de la Sampdoria. Pour l’instant, le football est en plein chaos : « entre reports et hypothèses, l’UEFA ne décide pas » estime la Gazzetta dello Sport. D’ailleurs pour Tuttosport, « l’UEFA doit arrêter cette folie » ! L’épidémie se propage mais Nyon n’a toujours pas reporté l’Euro 2020. L’attente est insoutenable. Mais le journal italien veut aussi lancer un message de soutien aux joueurs contaminés : " Allez les gars ! Nous allons bien, respectez les règles, on y arrivera ! Un appel qui résonne comme un écho à l’ensemble de la population en ces temps difficiles.

