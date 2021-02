A l'occasion des 32es de finale de la Coupe de France ce mardi, Valenciennes a éliminé Reims (4-3) ! Malgré la réponse de Sierhuis (30e) à l'ouverture du score de Guillaume (21e), les Valenciennois ont réussi à faire la différence avec un second but de Guillaume (56e) puis un doublé de Cabral (64e, 81e).

En fin de partie, les Rémois ont relancé, en vain, le suspense avec un doublé de Dia (84e, 90e). Dans le même temps, Lorient a évité le piège contre le Paris FC (2-1). Malgré l'ouverture du score de Name (13e), les Merlus ont parfaitement réagi en seconde période avec un penalty de Wissa (71e, sp) et le but de la victoire signé Moffi (83e).