La dernière affiche des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue oppose cet après-midi (16 h 30) le Casa Sport qui rend visite à l’EJ Fatick, au stade Massène Sène.

L’AS Pikine, qualifiée après sa victoire contre Demba Diop de Mbour (2-2, 3 tab 1), connaitra son adversaire en quarts de finale, ce soir. Les Pikinois rencontreront le vainqueur entre l’Entente jeunesse de Fatick (EJ Fatick, Ligue 2) et le Casa Sport de Ziguinchor (Ligue 1). Les deux formations vont se disputer le dernier ticket pour compléter le tableau du prochain tour. Les autres places étant prises par Génération Foot, Diambars (tenant du titre), Jamono Fatick, Keur Madior, Dakar Sacré-Cœur, AS Douanes et AS Pikine.

Le Casa devra faire respecter son rang sur le terrain du 4e (21 pts) de la Ligue 2. Pour cela, les Ziguinchorois peuvent surfer sur la bonne vague du succès qui les a portés depuis les deux dernières journées de Ligue 1. Les hommes du coach Ansou Diadhiou ont enregistré deux victoires successives, en battant tour à tour le Stade de Mbour (1-0) à Ziguinchor, lors de la 12e journée, avant de défaire Dakar Sacré-Cœur (DSC) sur sa pelouse le week-end suivant (1-2) à l’occasion de la 13e et dernière journée de la phase aller du championnat.

D’ailleurs, ces résultats ont permis à Pierre Benoit Manga et ses coéquipiers de remonter à la 5e place à) égalité de points (19) avec DSC (4e).

Mais les Fatickois ne vont pas se présenter en proie expiatoire. Ils ont déjà fait du chemin, en éliminant Amitié FC de Thiès au premier tour (1-0). Ils ne se priveront pas, cette fois, de faire tomber la tête d’un pensionnaire du championnat d’élite. Vainqueur sur le terrain d’Africa Promo Foot (1-2) lors de la 13e journée de Ligue 2, EJ Fatick sera galvanisée par la victoire du voisin Jamono Fatick qui a éliminé le leader de Ligue 1 Teungueth FC (1-0). Keur Madior également a eu la scalpe d’un autre club de l’élite, en l’occurrence Niary Tally (1-0). Le Casa Sport est donc averti.

Programme Mercredi Stade Massène Sène 16h30 EJ Fatick - Casa Sport

LOUIS GEORGES DIATTA