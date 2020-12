Le parquet a requis deux mois de prison ferme et une amende de 150 mille francs CFA contre Papa Khaly Sène. L’homme est traduit en justice par sa troisième épouse marocaine pour coups et blessures volontaires.

Pape Khaly Sène et sa ‘’niéttel’’ (troisième épouse) ont soldé, hier, leurs comptes devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. La Marocaine Rachida Jribate a traduit son époux à la barre, pour coups et blessures volontaires lui ayant entraîné une ITT de 18 jours.

Mariés depuis 4 ans, le couple, qui filait le parfait amour, est entré dans une crise sans précédent. Si l’épouse évoque la mauvaise humeur quotidienne de son époux, celui-ci parle de la jalousie maladive de sa femme.

Selon l’accusation, le samedi 22 novembre, l’époux est devenu d’un coup très nerveux. Sans raison, il a déversé sa bile sur la domestique et sa femme. ‘’Il s’en est pris à la domestique qui a refusé de lui acheter des cigarettes. Alors que je tentais de le raisonner, il m’a insultée copieusement et m’a traitée de mauvaise épouse. Il a pris un couteau et a dit qu’il allait me tuer et se suicider ensuite’’, s’est plainte Mme Sène. Cette dernière de préciser que l’attitude de son mari lui a fait peur au point de provoquer chez elle un saignement abondant.

Pire, le lendemain, à en croire toujours la partie civile, l’homme qu’elle appelle affectueusement ‘’Papa’’ a mis ses menaces à exécution.

En effet, dit-elle, son mari l’a rouée de coups à la tête avec sa canne. ‘’Il m’a tenu le bras et m’a tirée par les cheveux. Lorsque nous sommes tombés, il s’est assis sur moi et a commencé à me frapper avec sa canne. Je suis sortie les vêtements déchirés, le corps taché de sang’’, a-t-elle narré, tout en dissimulant sa plaie avec ses mèches de cheveux.

Mais l’époux Pape Khaly Sène a évoqué la thèse de l’accident. Selon lui, son épouse qui, de nature, est très jalouse, a voulu l’empêcher de se rendre en France, pour rejoindre sa première femme française. ‘’A chaque fois que je dois voyager, elle prend mon sac et le cache’’, se dédouane-t-il. ‘’C’est en tentant de récupérer mes téléphones qu’elle avait pris au préalable, que je me suis agrippé à elle. Par la suite, on est tombé et sa tête a cogné les carreaux’’, a-t-il martelé.

Ayant des doutes sur la fiabilité du certificat médical, le prévenu a précisé que son épouse, après l’incident, est revenue à 4 h du matin avec son fils qui est à la faculté de Médecine. Elle l’a eu d’un précédent mariage. Mieux, il souligne que les deux se sont d’abord rendus à la police, avant d’aller voir un médecin.

Après avoir réclamé le franc symbolique, les conseils de la partie civile ont sollicité que le prévenu soit maintenu dans les liens de la détention. Pour sa part, le représentant du ministère public a requis 2 mois de prison ferme et une amende de 150 mille francs CFA.

Les avocats de la défense ont, eux, sollicité la requalification des faits en blessures involontaires, avant de sollicité une application bienveillante de la loi pénale.

L’affaire mise en délibéré, le tribunal rendra sa décision le 18 décembre prochain.

AMINATA DIALLO