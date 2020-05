L’état du Sénégal a pris des mesures pour couper la chaine de transmission de la Covid-19 sur toute l’étendue du territoire. A Mbour, les policiers effectuent chaque jour des patrouilles de nuit pour faire respecter toutes les décisions prises dans le cadre de l’état d’urgence décrété par le chef de l’Etat. Le commissaire de la police centrale de Mbour a fait un bilan d’étape, après 2 mois d’opérations.

Les opérations effectuées par les forces de l’ordre, ces deux derniers mois, commencent à porter leurs fruits sur la Petite Côte. En effet, dans le cadre de la riposte contre la propagation de la pandémie du coronavirus, le président de la République avait décrété l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu de 20 h à 6 h, sur toute l’étendue du territoire nationale.

Toutefois, les Sénégalais ne semblent pas comprendre les enjeux de cette mesure. Les forces de défense se sont chargées de les obliger à les respecter. Le département de Mbour compte 18 cas d’infection, depuis le début de la pandémie au Sénégal. N’empêche, nombreux sont ceux qui ont violé le couvre-feu. Le commissaire de la police centrale de Mbour, Mandjibou Lèye, a fait le bilan des deux mois de patrouilles nocturnes effectuées par ses hommes. Selon le chef des limiers, ‘’636 individus ont été interpellés pour divers motifs. Parmi ces derniers, 412 ont été arrêtés pour non-respect du couvre-feu et 218 ont été déférés au parquet’’. Dans le même sillage, il ajoute : ‘’Il y a 328 véhicules que nous avons immobilisés, soit pour transport interurbain, soit pour non-respect de certains arrêtés préfectoraux liés à l'interdiction du ministre des Transports terrestres.’’ Dans la foulée, Mandjibou Lèye indique qu’’’il y a également 156 charrettes qui ont été immobilisées, des véhicules hypo-mobiles suite à l'arrêté du maire interdisant la circulation de ces voitures dans le périmètre communal et surtout au niveau du centre-ville. En plus, 2 728 pièces ont été saisies et 35 motos immobilisées’’.

En outre, ‘’nous avons, par l'intermédiaire du commissariat urbain de Saly, saisi 7 kg de haschich d'une valeur de 18 millions de francs CFA et le commissariat central a saisi 5,500 kg de chanvre indien et 184 cornets du même produit’’, liste le commissaire.

Ce bilan d'étape constitue la belle moisson de 245 sorties effectuées par les forces de l’ordre et de sécurité dans la capitale de la Petite Côte, soit suite à des appels téléphoniques, soit à des dénonciations ou sur initiatives personnelles. ‘’Nous avons également 100 ballons que nous avons saisis entre les trois services : le commissariat central, le commissariat urbain de Saly et le service de Diamaguene 2, parce que tout simplement nous avons trouvé des jeunes qui s'adonnaient au football et nous avons purement et simplement saisi leurs ballons’’, informe-t-il. ‘’On a un dispositif qui a fini de faire le maillage des périmètres communaux de Saly et de Mbour. Il est assez important avec des moyens opérationnels’’, confie le commissaire Lèye.

D’ailleurs, conclut-il, ce dispositif a été facilité par l’utilisation de 3 drones qui survolent l’espace aérien de sa circonscription pour renforcer le dispositif de surveillance.

IDRISSA AMINATA NIANG