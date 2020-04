L’Etat du Sénégal n’a pas oublié ses ressortissants vivant à l’étranger et impactés par la pandémie mondiale Covid-19. C’est en ce sens que leur ministre de tutelle, Amadou Ba, a tenu un point de presse hier pour se prononcer sur la répartition des 12,5 milliards destinés à la diaspora et leurs familles au Sénégal. Le ministre des Affaires étrangères est également revenu sur la suspension de rapatriement des dépouilles en provenance des pays infectés.

Chose promise, chose due. L’Etat du Sénégal a commencé à dérouler son programme de résilience pour ses citoyens impactés par la Covid-19. En plus de la distribution de denrées alimentaires aux nécessiteux, au niveau national, Macky Sall et son régime se penchent sur le cas de la diaspora, également durement frappée. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a dévoilé le plan sectoriel de contingence de 12,5 milliards de francs CFA pour assister, soutenir et protéger les Sénégalais de la diaspora établis dans les pays touchés par la Covid-19 et qui se retrouvent aujourd’hui dans une situation de vulnérabilité.

Le ministre Amadou Ba, qui s’est exprimé après le point quotidien de son homologue de la Santé sur la situation de la pandémie au Sénégal, indique que ces expatriés de la ‘’15e région’’ du Sénégal constituent un maillon important de la stabilité du socle social qui, dit-il, n’a eu de cesse de prouver son engagement aux côtés des autorités pour le développement du Sénégal.

Ainsi, pour être plus efficace, cette assistance sera adaptée aux diversités des cibles qui, d’après le ministre, se présentent sous plusieurs catégories. Le ministre Amadou Ba renseigne que l’atteinte des objectifs ainsi déclinés nécessite une cartographie de la cible, une définition des critères d’attribution et la mise en place d’un mécanisme de mise en œuvre.

Dès lors, les cibles retenues seront les compatriotes en situation de précarité, du fait de la crise sanitaire (Sénégalais en situation de vulnérabilité, en cours de régularisation de séjour ; Sénégalais évoluant dans le secteur informel et les vaillants retraités des foyers qui sont aujourd’hui très exposés). Dans le lot, figurent également les étudiants non allocataires, les Sénégalais bloqués dans les pays autres que leurs pays de résidence et dans les zones de transit. Il s’y ajoute aussi les compatriotes non bénéficiaires de l’aide de crise ou de l’assistance sociale du pays d’accueil et les familles des malades et/ou victimes de la Covid-19.

Les services du département dirigé par Amadou Ba n’excluent pas, dans ces catégories, de cibler les familles de ces compatriotes vivant au Sénégal. ‘’Nombre d’entre elles sont des victimes collatérales et subissent, à l’heure actuelle, les répercussions de la baisse d’activités économiques de leurs parents expatriés, en raison de la baisse du volume des transferts’’, indique l’ancien ministre de l’Economie.

Des sépultures dans les cimetières musulmans ou catholiques des pays d’accueil

Pour la mise en œuvre de ces fonds de soutien, Amadou Ba renseigne que la coordination sera assurée par la Cellule de crise du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur que préside le secrétaire d’Etat Moise Sarr. Ce dernier, rassure le ministre, va assurer une gestion efficace, efficiente et transparente des ressources allouées dans le cadre du Plan de contingence national de lutte contre la pandémie de la Covid-19 au bénéfice des Sénégalais de l’extérieur. ‘’Les principes directeurs qui fondent la distribution des fonds sont : la cohérence des interventions, la transparence, l’équité et la célérité’’, fait savoir M. Ba.

Pour mieux garantir cette transparence, il sera mis en place un comité de gestion de l’assistance et des aides sociales destinées à atténuer les effets de la Covid-19 sur les Sénégalais de l’extérieur et renforcer leur résilience. ‘’Ce comité, placé sous la présidence de l’ambassadeur, est composé du consul général ou du consul, du responsable des affaires consulaires ou sociales, de l’agent comptable, d’un député de la diaspora, de toute autre personne ressource (membre d’une association ou pas) désignée par le comité et dont la présence est utile à la réussite de la mission’’, indique-t-il.

A ce propos, une plateforme interactive d’échange et d’enrôlement est en cours de finalisation et fera office de moyen important de communication avec le réseau diplomatique et les compatriotes.

Par ailleurs, Amadou Ba n’a pas manqué de revenir sur la suspension de rapatriement des défunts sénégalais en provenance des pays les plus infectés par le virus. Comme annoncé par son collègue de la Santé et de l’Action sociale, le ministre des Affaires étrangères déclare que, depuis que la crise sanitaire s’est exacerbée dans certains pays, des Sénégalais ont succombé à la pandémie.

‘’Je voudrais m’incliner devant leur mémoire et présenter à leurs familles les sincères condoléances du chef de l’Etat, du gouvernement et de l’ensemble du personnel du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Pareille occasion me permet d’appeler l’attention sur la nécessité d’un respect scrupuleux des directives sanitaires émises par les autorités des pays d’accueil, renforcées par celles de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), sans oublier les recommandations du Comité national de lutte contre les épidémies du Sénégal’’, explique M. Ba.

Par conséquent, insiste-t-il, instruction a été donnée à toutes les missions diplomatiques et consulaires de se rapprocher, sans délai, des autorités administratives et municipales des villes de résidence pour disposer, à chaque fois que de besoin, pendant cette période exceptionnelle, d’une sépulture dans les cimetières musulmans ou catholiques pour les fidèles défunts du coronavirus.