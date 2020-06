Le 02 mars 2020, le coronavirus à fait son entrée au Sénégal. Aprés plus de 04 mois passés à lutter et à vivre en présence du virus, le moment est venu de féliciter le président Macky Sall pour l'ensemble de ses décisions courageuses et sereines prises afin d'endiguer la pandémie. Parmi ces decisions: