La situation devient de plus en plus inquiétante au Sénégal. Le nombre de cas positifs au coronavirus s’accroît de jour en jour, avec une transmission communautaire. Hier, il y a eu 12 nouveaux cas et 3 patients guéris.

Angoissant ! Sur 60 tests réalisés hier par l’Institut Pasteur de Dakar, 12 sont revenus positifs. Il s’agit, selon le ministre de la Santé et de l’Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr, de 6 cas importés, 2 cas contacts suivis et 4 cas issus de la transmission communautaire. Il faisait, hier, le point quotidien de la situation du pays.

Avec le nombre qui s’accroît, le Sénégal entre dans une phase critique de la lutte contre la maladie. Ce qui fait dire au ministre que la situation est très sérieuse. C’est pourquoi Abdoulaye Diouf Sarr demande à la population le respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Cependant, 3 patients hospitalisés sont contrôlés négatifs et déclarés guéris.

À ce jour, 79 cas ont été déclarés positifs dont 8 guéris et 71 encore sous traitement.

Parmi les guéris, figure le cas n°5 du 11 mars. Il s’agit du ‘’modou-modou’’ (émigré) sénégalais résidant en Italie et qui habite Touba. C’est un homme âgé de 55 ans. Il a voyagé dans la nuit du 6 au 7 mars avec la Royal Air Maroc. Il est arrivé le 7 à l’aube à l’aéroport international Blaise Diagne. Le mardi 10 mars, au lendemain de l’apparition de ses premiers symptômes, il a été consulté au district sanitaire de Touba. Il a immédiatement été prélevé et isolé. Puis hospitalisé au Service des maladies infectieuses de Fann. Sa famille fut mise en quarantaine. En moins de 24 heures, il a contaminé 5 membres de sa famille.

Mais la liste est loin d’être close. Car, selon le directeur général du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous), Docteur Abdoulaye Bousso, ils avaient listé 71 contacts à haut risque. Les services du ministère de la Santé ont pu rechercher l’ensemble des personnes qui ont été en contact avec lui. Ces individus sont essentiellement des membres de la famille et quelques personnels de santé qui sont dans le centre de santé de Darou Marnane.

Le Sénégal a enregistré son premier cas positif de coronavirus, le lundi 2 mars. Un Français, qui est arrivé au pays à bord d’Air Sénégal, le mercredi 26 mars. Le vendredi 28 février 2020, la cellule d’alerte du ministère de la Santé et de l’Action sociale est contactée par une structure médicale privée de la place au sujet d’un patient de nationalité étrangère, reçu en consultation et présentant une fièvre à 39°C, un mal de gorge et des maux de tête. Ainsi, sur la base de ce tableau clinique répondant à la définition de cas, une équipe s’est immédiatement rendue sur les lieux pour pousser les investigations et effectuer des prélèvements. Il s’agit d’un patient marié et père de 2 enfants, qui vit au Sénégal avec sa famille depuis plus de deux ans. Il a séjourné en France, à Nîmes, et à la station de ski en région d’Auvergne-Rhône-Alpes, dans la période du 13 au 25 février 2020. Aujourd’hui, il ne fait plus partie du lot des hospitalisés. Il est guéri et sorti de l’hôpital.

CORONAVIRUS

L’OMS invite les jeunes à ne pas se croire invincibles

C’est une idée qui a la vie dure, depuis le début de l’épidémie. La Covid-19 ne toucherait pas ou peu les jeunes. Sauf que ce n’est pas vrai. Si le taux de mortalité est plus élevé chez les seniors, le coronavirus n’épargne personne.

Aux États-Unis, les 20-44 ans représenteraient 20 % des personnes hospitalisées. Face aux respects à géométrie variable des consignes de distanciation sociale, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) lance un appel à la responsabilité des plus jeunes. ‘’Vous n’êtes pas invincibles. Ce virus peut vous envoyer à l’hôpital pour des semaines. Il peut même vous tuer. Même si vous ne tombez pas malades, les choix que vous faites quant aux endroits où vous allez peuvent être une question de vie ou de mort pour quelqu’un d’autre. Je suis reconnaissant que beaucoup de jeunes aient décidé de répandre la bonne parole plutôt que de répandre le virus’’, a déclaré hier le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Ghebreyesus, par visioconférence à la presse.

Pour Dr Tedros, la solidarité, c’est la clef pour éliminer la Covid-19. La solidarité entre les pays, mais aussi entre les générations. Selon le directeur de l’OMS, le nouveau coronavirus apparu en Chine peut, en effet, contaminer et tuer les jeunes qui doivent aussi éviter les contacts avec les personnes âgées ou vulnérables, pour ne pas les mettre en danger. Il y a quelques jours, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, précisait qu’en France, ‘’50 % des malades en réanimation ont moins de 60 ans’’. Le même constat a été fait aux Etats-Unis par le CDC, le Centre de contrôle des maladies.

Par ailleurs, le directeur exécutif de l’OMS chargé de la gestion des situations d’urgence sanitaire, le docteur Mike Ryan, prévient qu’en raison de pénuries d’équipements de protection pour les personnels de santé et de tests de diagnostic, des ‘’ponts aériens’’ vont être nécessaires pour acheminer des masques et des gants dans certains pays. L’OMS a distribué 1,5 million de tests de laboratoire à travers le monde, a ajouté Mike Ryan, et il pourrait en falloir 80 fois plus face à la pandémie actuelle.

VIVIANE DIATTA