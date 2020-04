Dans le cadre du Force-Covid-19, l’Etat du Sénégal a dégagé une enveloppe de 69 milliards pour appuyer 959 255 ménages sénégalais en situation difficile. Le préfet du département de Mbour a présidé, hier, la réunion du comité départemental de distribution des vivres, dans le cadre du programme de résilience sociale en rapport avec les mesures d’urgence de lutte contre la pandémie du coronavirus. Mor Talla Tine a informé que le maitre-mot de cette opération demeure la transparence. ‘’Dans le processus de mise en œuvre de cette initiative du chef de l'Etat, les acteurs territoriaux ont un rôle extrêmement important à jouer. C'est pour cela que nous avons tenu, ce matin, à réunir le comité départemental pour non seulement partager l'information, mais également nous accorder sur les modalités de mise en œuvre de cette initiative. Parce que nous le savons tous, le maître mot de cette action, c'est la transparence’’.

Selon lui, la transparence exige le partage de l'information et l'implication de tous les acteurs. Allant dans le sens de la démultiplication de l’information sur les principes de distribution au niveau des populations rurales, le préfet renseigne : ‘’Nous avons demandé également aux sous-préfets de tenir leurs rencontres ; ils les ont déjà programmées pour demain. Également, les maires de réunir tous leurs délégués de quartier et chefs de village, parce que ce sont ces derniers qui seront au cœur des opérations, puisque le ciblage sera communautaire’’.

Sur cette lancée, Mor Talla Tine explique que le ciblage se fera selon le même principe basé sur des quotas, à l’instar du niveau central de l’Etat qui se fera dans le département de Mbour. ‘’Au niveau de chaque village, de chaque quartier, le comité restreint, constitué du délégué de quartier, de l'imam ratib, du représentant des jeunes, des femmes, mais également des élus nationaux ou locaux, devra cibler les personnes vulnérables qui ne font pas partie du RNU’’, confie-t-il.

Il précise : ‘’Parce que, dans cette opération, il faut faire la différence entre deux cibles. Il y a, d'abord, les cibles pré-identifiées, c'est-à-dire tous ceux qui figurent dans le Registre national unifié. Et à côté, il y a d'autres ménages impactés gravement par la Covid-19 et qui ont eux aussi besoin d'appui et de compléments en vivres.’’

Concernant les critères, l’autorité départementale fait savoir : ‘’Il faut que le ménage ne soit pas dans le RNU. Il faut que le ménage ne bénéficie pas non plus d'une bourse familiale. Il faut que le ménage ne dispose pas d'un membre qui a un revenu fixe salarié. Il faut également que le ménage soit vulnérable, c'est-à-dire des ménages qui, de tout temps, ont eu des difficultés à assurer les 3 repas quotidiens.’’ Toutefois, il estime que dans ce contexte de crise, il est difficile de fixer de façon exhaustive les critères d'éligibilité, parce qu'aujourd'hui, il y a des pères de famille qui étaient employés dans des structures qui ont été obligées de fermer. ‘’Donc, ils sont sans revenu et sont également ciblés dans le cadre de cette opération de distribution de vivres’’, rassure Mor Talla Tine.

IDRISSA AMINATA NIANG