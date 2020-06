La Croix-Rouge sénégalaise a distribué 37,5 tonnes de riz et 7,5 tonnes de sucre au profit de 1 500 ménages vulnérables, en cette période de crise sanitaire. L’annonce a été faite dans une note d’information interne de la Croix-Rouge sénégalaise sur la riposte contre la Covid-19 au Sénégal, transmise hier à ‘’EnQuête’’.

D’après la même source, ce sont 12 000 personnes touchées dans les 45 départements du Sénégal, avec le soutien du Croissant-Rouge turc. Ils ont aussi procédé à la distribution gratuite de masques barrières, de gels hydro-alcooliques dans les marchés, les ‘’daaras’’ et autres lieux publics à Dakar, Guédiawaye, Ziguinchor, Boukiling, Nioro du Rip, Gossas, etc. En même temps, les équipes de la Croix-rouge ont ‘’accueilli, orienté et pris la température au niveau du point d’entrée de Rosso Sénégal avec des thermo-flashs auprès de 369 Sénégalais de retour volontaire de la Mauritanie, à travers la surveillance réalisée par 15 volontaires de la Croix-Rouge de Dagana’’, lit-on dans le document.

... Il est également indiqué, dans la note d’information de la Croix-Rouge sénégalaise, que des prélèvements ont été réalisés sur 369 Sénégalais par une équipe du district sanitaire de Richard Toll, au niveau du siège du comité local de la Croix-Rouge de Rosso Sénégal. Un départ encadré à Rosso Sénégal de 500 ressortissants mauritaniens vivant au Sénégal vers leur pays d'origine par les forces de sécurité, en collaboration avec les volontaires de la Croix-Rouge, a été organisé.

Pour les évacuations sanitaires nocturnes des personnes vulnérables malades vers les structures de santé par les volontaires de la Croix-Rouge à Thiès, Mbacké, Diamniadio et Mbour, elle informe que ‘’704 personnes ont été évacuées durant le couvre-feu (11 avril – 6 juin) par une équipe de 20 volontaires de la Croix-Rouge de Mbacké, 407 femmes, dont 368 accouchements, 263 hommes, etc.’’. Au-delà de ses réalisations, la Croix-Rouge recommande le renforcement de la stratégie de communication pour réguler le port du masque dans les lieux publics. Aussi, l’harmonisation de la coordination opérationnelle sur des stratégies adaptées à chaque région par une mesure d’accompagnement technique.