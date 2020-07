Le Comité de relance du théâtre sénégalais a reçu, le mardi 30 juin 2020, le chèque du Fonds d’urgence et de résilience destiné aux artistes du sous-secteur du théâtre.

La cérémonie s’est déroulée à la Maison de la presse, en présence du ministre de la Culture et de la Communication. Selon ledit comité, ‘’cette phase n’est qu’une étape dans la recherche et l’élaboration d’une politique culturelle inclusive, au profit des comédiens et acteurs du théâtre dans le Sénégal entier’’.

Il remercie l’ensemble de ses membres et collaborateurs qui, de près ou de loin, ont toutes et tous contribué aux travaux menés avec l’autorité. Des travaux qui ont surtout mis en évidence le professionnalisme et la sensibilité des membres du comité de relance à l’égard des artistes comédiens et acteurs du théâtre sénégalais.